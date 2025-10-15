Рейтинг@Mail.ru
ВСУ потеряли более 175 военных в зоне действия "Южной" группировки
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
12:12 15.10.2025 (обновлено: 12:21 15.10.2025)
ВСУ потеряли более 175 военных в зоне действия "Южной" группировки
ВСУ потеряли более 175 военных в зоне действия "Южной" группировки
ВСУ потеряли более 175 военных в зоне действия "Южной" группировки

Военнослужащий ВС России в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск за сутки уничтожили свыше 175 военнослужащих ВСУ, боевую бронированную машину HMMWV производства США и бронеавтомобиль "Казак" в Донецкой Народной Республике, сообщило в среду Минобороны РФ.
"Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение подразделениям шести механизированных и десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Славянск, Степановка, Иванополье, Северск, Бересток, Кондратовка и Константиновка Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
Минобороны уточнило, что ВСУ потеряли свыше 175 военнослужащих, боевую бронированную машину HMMWV производства США и бронеавтомобиль "Казак", 18 автомобилей и три артиллерийских орудия, а также две станции радиоэлектронной борьбы и три склада материальных средств.
Флаг России - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
Украинский постпред признал тактику России блестящей
Вчера, 01:54
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
