ВСУ потеряли более 175 военных в зоне действия "Южной" группировки
ВСУ потеряли более 175 военных в зоне действия "Южной" группировки - РИА Новости, 15.10.2025
ВСУ потеряли более 175 военных в зоне действия "Южной" группировки
Подразделения "Южной" группировки войск за сутки уничтожили свыше 175 военнослужащих ВСУ, боевую бронированную машину HMMWV производства США и бронеавтомобиль... РИА Новости, 15.10.2025
ВСУ потеряли более 175 военных в зоне действия "Южной" группировки
МО РФ: ВСУ потеряли более 175 военных в зоне действия "Южной" группировки