Группировка "Восток" освободила населенный пункт Алексеевка в ДНР
Группировка "Восток" освободила населенный пункт Алексеевка в ДНР - РИА Новости, 15.10.2025
Группировка "Восток" освободила населенный пункт Алексеевка в ДНР
Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и завершили освобождение населенного пункта Алексеевка... РИА Новости, 15.10.2025
2025-10-15T12:10:00+03:00
2025-10-15T12:10:00+03:00
2025-10-15T12:36:00+03:00
алексеевка
россия
специальная военная операция на украине
безопасность
днепропетровская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
алексеевка
россия
днепропетровская область
алексеевка, россия, безопасность, днепропетровская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Алексеевка, Россия, Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Днепропетровская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Группировка "Восток" освободила населенный пункт Алексеевка в ДНР
МО РФ: группировка войск "Восток" освободила населенный пункт Алексеевка