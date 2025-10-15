Рейтинг@Mail.ru
Группировка "Восток" освободила населенный пункт Алексеевка в ДНР
Специальная военная операция на Украине
 
12:10 15.10.2025 (обновлено: 12:36 15.10.2025)
Группировка "Восток" освободила населенный пункт Алексеевка в ДНР
Группировка "Восток" освободила населенный пункт Алексеевка в ДНР
Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и завершили освобождение населенного пункта Алексеевка... РИА Новости, 15.10.2025
алексеевка, россия, безопасность, днепропетровская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Алексеевка, Россия, Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Днепропетровская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Группировка "Восток" освободила населенный пункт Алексеевка в ДНР

МО РФ: группировка войск "Восток" освободила населенный пункт Алексеевка

МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и завершили освобождение населенного пункта Алексеевка Днепропетровской области, сообщило Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и завершили освобождение населенного пункта Алексеевка Днепропетровской области", - говорится в сообщении.
Глава Пентагона озвучил ожидания США по помощи Украине от НАТО
Специальная военная операция на УкраинеАлексеевкаРоссияБезопасностьДнепропетровская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
