https://ria.ru/20251015/mid-2048349959.html
МИД назвал попытки использовать угрозы террора неприемлемыми
МИД назвал попытки использовать угрозы террора неприемлемыми - РИА Новости, 15.10.2025
МИД назвал попытки использовать угрозы террора неприемлемыми
РИА Новости. ПОПЫТКИ ИСПОЛЬЗОВАТЬ УГРОЗЫ ТЕРРОРА ИЛИ ГОВОРИТЬ С РОССИЕЙ С ПОЗИЦИИ СИЛЫ НЕПРИЕМЛЕМЫ – МИД РФ РИА Новости, 15.10.2025
2025-10-15T11:44:00+03:00
2025-10-15T11:44:00+03:00
2025-10-15T14:01:00+03:00
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1b/2019276469_117:0:3523:1916_1920x0_80_0_0_263c5fdcc68bd6dc76fb0568e2fbddf5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1b/2019276469_368:0:3099:2048_1920x0_80_0_0_85ba742905dd06cef7b62e70b97d4e96.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
МИД назвал попытки использовать угрозы террора неприемлемыми
МИД РФ назвал неприемлемыми попытки использовать угрозы террора