Россия и Сирия проведут заседание межправкомиссии по сотрудничеству
17:12 15.10.2025
Россия и Сирия проведут заседание межправкомиссии по сотрудничеству
Россия и Сирия проведут заседание межправкомиссии по сотрудничеству

Новак: РФ и Сирия договорились о проведении межправкомиссии в ближайшее время

Президент РФ Владимир Путин и президент Сирии Ахмед аш-Шараа проводят переговоры в Москве
Президент РФ Владимир Путин и президент Сирии Ахмед аш-Шараа проводят переговоры в Москве
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Россия и Сирия договорились о проведении заседания межправкомиссии по развитию торгово-экономического сотрудничества в ближайшее время, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.
Президент России Владимир Путин и президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа в среду провели переговоры в Кремле.
"Мы договорились, что в ближайшее время будет проведена межправительственная комиссия по развитию торгово-экономического сотрудничества", - сказал Новак журналистам по итогам переговоров.
