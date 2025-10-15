https://ria.ru/20251015/mestorozhdeniya-2048447177.html
Россия готова работать на нефтяных месторождениях в Сирии, заявил Новак
2025-10-15T17:23:00+03:00
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Россия готова продолжать работу на нефтяных месторождениях в Сирии, сообщил вице-премьер Александр Новак.
Президент России Владимир Путин
и президент Сирии
на переходный период Ахмед аш-Шараа
в среду провели переговоры в Кремле.
«
"Российские компании работали давно же на территории Сирии на нефтяных месторождениях. Есть месторождения, которые требуют разработки, есть те, которые законсервированы. И новые месторождения. Мы тоже готовы участвовать", - сказал Новак
журналистам по итогам переговоров.
Он добавил, что российские компании также заинтересованы в развитии транспортной инфраструктуры, восстановлении энергетики.
"Наши предприятия заинтересованы в том, чтобы использовать российское оборудование на территории Сирии. Сегодня об этом много говорилось на встрече президента Путина, президента аш-Шараа", - сказал Новак.