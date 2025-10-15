Рейтинг@Mail.ru
Россия готова работать на нефтяных месторождениях в Сирии, заявил Новак - РИА Новости, 15.10.2025
17:23 15.10.2025
Россия готова работать на нефтяных месторождениях в Сирии, заявил Новак
Россия готова продолжать работу на нефтяных месторождениях в Сирии, сообщил вице-премьер Александр Новак. РИА Новости, 15.10.2025
экономика
сирия
россия
александр новак
владимир путин
ахмед аш-шараа
сирия
россия
экономика, сирия, россия, александр новак, владимир путин, ахмед аш-шараа
Экономика, Сирия, Россия, Александр Новак, Владимир Путин, Ахмед аш-Шараа
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Россия готова продолжать работу на нефтяных месторождениях в Сирии, сообщил вице-премьер Александр Новак.
Президент России Владимир Путин и президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа в среду провели переговоры в Кремле.
"Российские компании работали давно же на территории Сирии на нефтяных месторождениях. Есть месторождения, которые требуют разработки, есть те, которые законсервированы. И новые месторождения. Мы тоже готовы участвовать", - сказал Новак журналистам по итогам переговоров.
Он добавил, что российские компании также заинтересованы в развитии транспортной инфраструктуры, восстановлении энергетики.
"Наши предприятия заинтересованы в том, чтобы использовать российское оборудование на территории Сирии. Сегодня об этом много говорилось на встрече президента Путина, президента аш-Шараа", - сказал Новак.
Путин: отношения между Сирией и Россией всегда носили исключительно дружеский характер - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
Путин и глава Сирии в Кремле обсудили двусторонние отношения
ЭкономикаСирияРоссияАлександр НовакВладимир ПутинАхмед аш-Шараа
 
 
