Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
19:38 15.10.2025 (обновлено: 19:45 15.10.2025)
Украинская армия близка к окончательному провалу в ДНР, заявил британский геополитический аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала The Duran. РИА Новости, 15.10.2025
Меркурис: ВСУ терпят полный крах в ДНР из-за многочисленных котлов ВС России

Украинские военные
Украинские военные
Украинские военные. Архивное фото
Украинские военные. Архивное фото
МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Украинская армия близка к окончательному провалу в ДНР, заявил британский геополитический аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала The Duran.
"Мы находимся в той ситуации, когда можем наблюдать окончательный крах украинского сопротивления в Донбассе со всеми вытекающими последствиями в долгосрочной перспективе", — сказал он.
Эксперт отметил тактическое превосходство российской армии, создающей многочисленные котлы, которые позволяют им уничтожать противника.
В сентябре президент России Владимир Путин отметил, что ВСУ не способны вести наступательные действия и сосредоточены на удержании позиций, которое они обеспечивают, перебрасывая наиболее боеспособных бойцов.
В конце августа начальник Генштаба Валерий Герасимов подчеркнул, что весной и летом украинская армия пыталась замедлить российское наступление, но понесла колоссальные потери. По его словам, стратегическая инициатива в зоне СВО полностью находится у Москвы.
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаДонбассРоссияАлександр МеркурисВладимир ПутинВалерий ГерасимовВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
