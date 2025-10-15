Ликсутов: столичные предприятия поучаствовали в бизнес-миссии в Кувейте

МОСКВА, 15 окт – РИА Новости. Представители шести столичных предприятий, являющихся экспортно ориентированными, показали продукцию зарубежным контрагентам на бизнес-миссии в Эль-Кувейте, заявил заместитель московского мэра в столичном правительстве по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Отмечается, что организатором миссии в арабскую страну стал центр поддержки экспорта, промышленности и инвестиционной деятельности "Моспром".

"По поручению мэра Москвы Сергея Собянина город развивает торгово-экономические отношения с дружественными государствами. Страны Персидского залива – стратегическое направление для нас. По итогам первого полугодия 2025 года товарооборот столицы с ними увеличился на 50%. Организация международной бизнес-миссии в Кувейт стала еще одним шагом для укрепления позиций Москвы в регионе", – заявил Ликсутов, его слова приводит пресс-служба московского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).

Заместитель столичного градоначальника подчеркнул, что шесть предприятий поучаствовали в более чем 60 встречах с возможными зарубежными контрагентами во время бизнес-миссии.

Среди участников была московская компания "Интерио Гранд Плюс". Она выпускает дизайнерскую продукцию ручной работы. Во время бизнес-миссии предприятие достигло договоренности с инженерно-консалтинговой фирмой из Кувейта – столичное предприятие поставит первую партию мебели. Также компания провела переговоры с кувейтской строительной компанией. Стороны планируют продолжить сотрудничество.

Компания "Хромос Автоматизация" показала партнерам хроматические комплексы. Интерес к ним проявила компания из Кувейта, которая занимается разработкой газовых месторождений, а также возведением и обслуживанием газопроводов.

Также представители зарубежных стран оценили автономные решения, созданные компанией "Аргус-М". Сотрудничеством с поставщиком заинтересовалась компания в сфере разработки газовых месторождений. Ее представители отметили конкурентные преимущества продукции столичной компании.

Как отметил глава ДИПП Анатолий Гарбузов, представители центра "Моспром" помогают в сопровождении московских промпредприятий во внешнеэкономической деятельности, при этом продвигая продукцию в других странах.

"В частности, с начала 2025 года центр провел две международные бизнес-миссии в страны Персидского залива, а также организовал участие московских экспортно ориентированных компаний агропромышленного сектора в одной из крупнейших мировых выставок пищевой продукции The Saudi Food Show. До конца года мы планируем бизнес-миссии в Королевство Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты", – отметил министр столичного правительства.

Также в поддержке экспортеров активно участвует государство. Для столичных компаний доступны меры поддержки в рамках нацпроекта "Экспорт". Так, в рамках национального проекта действует цифровая платформа "Мой экспорт". В ней можно получить советы от экспертов, помощь в продвижении товаров на зарубежных площадках.