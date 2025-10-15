Рейтинг@Mail.ru
Лавров прокомментировал возможность поставок ракет США Tomahawk Украине - РИА Новости, 15.10.2025
18:25 15.10.2025
Лавров прокомментировал возможность поставок ракет США Tomahawk Украине
Лавров прокомментировал возможность поставок ракет США Tomahawk Украине
в мире
россия
украина
сша
дональд трамп
сергей лавров
джо байден
в мире, россия, украина, сша, дональд трамп, сергей лавров, джо байден, рбк (медиагруппа), нато
В мире, Россия, Украина, США, Дональд Трамп, Сергей Лавров, Джо Байден, РБК (медиагруппа), НАТО
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Возможная поставка ракет Tomahawk Украине нанесет колоссальный ущерб перспективам нормализации отношений РФ и США, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"В этой серии заявлений про возможность поставки Tomahawk президент (США - ред.) Дональд Трамп среди прочих своих комментариев упомянул, что он не хочет эскалации. Признавая, что это будет эскалация, причем очень серьезная. Украина здесь уже будет ни при чем. Это просто нанесет колоссальный ущерб перспективам нормализации отношений между Россией и США и выходу из того совершенно полного тупика, в который эти отношения были загнаны администрацией (экс-президента США - ред.) Джо Байдена", - сказал Лавров в интервью газете "Коммерсант".
Ранее президент США подтвердил, что планирует 17 октября встретиться с Зеленским в Белом доме. В свою очередь Зеленский заявлял, что надеется на встречу с американским лидером, чтобы снова выпрашивать у него дальнобойное оружие.
Глава офиса Зеленского Андрей Ермак 11 октября сообщал, что у Зеленского состоялся разговор с Трампом. По данным агентства РБК-Украина, Зеленский и Трамп, помимо прочего, обсудили вариант поставок систем Patriot. Позже портал Axios со ссылкой на два источника сообщил, что Трамп и Зеленский обсуждали по телефону возможность получения Киевом ракет Tomahawk.
Трамп ранее объявил, что почти принял решение по вопросу возможных поставок крылатых ракет Tomahawk Украине, однако хотел бы понять, как киевский режим намерен их использовать. Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что применение Киевом ракет Tomahawk нанесет ущерб отношениям России и США. Он отмечал, что применять эти ракеты на Украине без прямого участия американских военнослужащих будет невозможно.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
Mundo: Трамп может поставить Украине больше Tomahawk, чем планировал
8 октября, 09:24
 
