Лавров назвал показательным подписание декларации по Газе - РИА Новости, 15.10.2025
18:20 15.10.2025
Лавров назвал показательным подписание декларации по Газе
Глава МИД России Сергей Лавров назвал показательным подписание в Шарм-эш-Шейхе декларации по урегулированию в секторе Газа относительно ситуации с положением...
Лавров назвал показательным подписание декларации по Газе

МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров назвал показательным подписание в Шарм-эш-Шейхе декларации по урегулированию в секторе Газа относительно ситуации с положением русских на Украине.
"Показательно и то, что сейчас произошло в Шарм-эль-Шейхе", - сказал министр в интервью газете "Коммерсант".
Как отмечает министр, в подписанном там документе прописаны "золотые слова" об уважении прав как палестинцев, так и израильтян, толерантности и борьбе с экстремизмом. В то же время он поднял вопрос, почему подобное соглашение не применяется для соблюдения прав русских на Украине.
"Декларация призывает искоренить экстремизм и радикализм во всех формах. Золотые слова. Только почему-то для палестинцев и израильтян это применимо, а для русских на Украине - нет", - подчеркнул Лавров.
Как обратил внимание министр, совсем недавно спецпосланник США по Сирии Том Баррак заявил, что Сирии нужна близкая к федерации система для сохранения культуры и языка всех этноконфессиональных групп.
"Это ровно то, о чем были Минские договоренности. Почему-то везде эти принципы Запад готов применять, а на Украине "не созрел", - заключил Лавров.
План Трампа по урегулированию ситуации в Газе, обнародованный 29 сентября, включает 20 пунктов и предусматривает немедленное прекращение огня при условии освобождения заложников в течение 72 часов. Также документ предлагает, чтобы движение ХАМАС и другие палестинские группировки не участвовали в управлении сектором Газа ни напрямую, ни косвенно - контроль должен перейти к технократическим властям под международным надзором во главе с самим Трампом.
Президент США 9 октября сделал заявление, что Израиль и ХАМАС достигли договоренности об исполнении первой фазы мирного плана по урегулированию конфликта в секторе Газа. На первом этапе движение освободит израильских заложников, а Государство Израиль отведет свои войска до согласованной линии внутри сектора и выпустит сотни палестинцев из израильских тюрем, включая множество пожизненно осужденных за терроризм.
В понедельник Трамп, ас-Сиси, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и эмир Катара Тамим ибн Хамад Аль Тани подписали на саммите в Шарм-эш-Шейхе всеобъемлющий документ по мирному урегулированию конфликта вокруг сектора Газа. Американский лидер отметил, что третий и четвертый этапы его плана из 20 пунктов уже идут.
