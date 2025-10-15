Рейтинг@Mail.ru
Келлог призвал "законопатить" конфликт на Украине, заявил Лавров
18:19 15.10.2025
Келлог призвал "законопатить" конфликт на Украине, заявил Лавров
Келлог призвал "законопатить" конфликт на Украине, заявил Лавров
Специальный посланник президента США по Украине Кит Келлог призывает "законопатить" украинский конфликт и загнать вглубь, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 15.10.2025
Келлог призвал "законопатить" конфликт на Украине, заявил Лавров

© РИА Новости / МИД РФМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Специальный посланник президента США по Украине Кит Келлог призывает "законопатить" украинский конфликт и загнать вглубь, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Келлог призывает этот конфликт просто "законопатить" и загнать вглубь в расчете на то, что когда-нибудь потом США скажут так же, что они ничего никому не обещали, у них чистая совесть, поэтому они продолжают усилия по освобождению Украины", - сказал Лавров в интервью газете "Коммерсант".
Он отметил, что Келлог является полной противоположностью специального посланника президента США Стива Уиткоффа.
"Келлог публично заявляет, что, дескать, ничего не надо признавать, никакие территории: де-факто они пока ваши, пока это не страшно; Прибалтика де-факто была всеми признана, а де-юре ее никто не признавал в составе Советского Союза", - сказал глава МИД.
Россия готова обсуждать с США конкретные вопросы, заявил Лавров
Вчера, 18:17
 
