https://ria.ru/20251015/lavrov-2048457198.html
Келлог призвал "законопатить" конфликт на Украине, заявил Лавров
Келлог призвал "законопатить" конфликт на Украине, заявил Лавров - РИА Новости, 15.10.2025
Келлог призвал "законопатить" конфликт на Украине, заявил Лавров
Специальный посланник президента США по Украине Кит Келлог призывает "законопатить" украинский конфликт и загнать вглубь, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 15.10.2025
2025-10-15T18:19:00+03:00
2025-10-15T18:19:00+03:00
2025-10-15T18:19:00+03:00
в мире
сша
украина
россия
кит келлог
сергей лавров
стив уиткофф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/12/1593470659_0:21:3072:1749_1920x0_80_0_0_2782f87ae53759f3ee4a14a6227ae0fc.jpg
https://ria.ru/20251015/ssha-2048456542.html
сша
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/12/1593470659_79:0:2810:2048_1920x0_80_0_0_96d879bbbf1f44c5a04098f9dd13163d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, украина, россия, кит келлог, сергей лавров, стив уиткофф
В мире, США, Украина, Россия, Кит Келлог, Сергей Лавров, Стив Уиткофф
Келлог призвал "законопатить" конфликт на Украине, заявил Лавров
Лавров назвал Келлога полной противоположностью Уиткоффа
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Специальный посланник президента США по Украине Кит Келлог призывает "законопатить" украинский конфликт и загнать вглубь, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Келлог призывает этот конфликт просто "законопатить" и загнать вглубь в расчете на то, что когда-нибудь потом США скажут так же, что они ничего никому не обещали, у них чистая совесть, поэтому они продолжают усилия по освобождению Украины", - сказал Лавров в интервью газете "Коммерсант"
.
Он отметил, что Келлог является полной противоположностью специального посланника президента США Стива Уиткоффа.
"Келлог публично заявляет, что, дескать, ничего не надо признавать, никакие территории: де-факто они пока ваши, пока это не страшно; Прибалтика де-факто была всеми признана, а де-юре ее никто не признавал в составе Советского Союза", - сказал глава МИД.