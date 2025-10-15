https://ria.ru/20251015/lavrov-2048455278.html
Лавров назвал Уиткоффа очень разумным человеком
Лавров назвал Уиткоффа очень разумным человеком - РИА Новости, 15.10.2025
Лавров назвал Уиткоффа очень разумным человеком
Москва была бы рада видеть таланты специального посланника президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа на украинском направлении, по словам президента США РИА Новости, 15.10.2025
Лавров назвал Уиткоффа очень разумным человеком
Лавров: Россия была бы рада увидеть таланты Уиткоффа на украинском направлении