Рейтинг@Mail.ru
Лавров назвал Уиткоффа очень разумным человеком - РИА Новости, 15.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:10 15.10.2025
https://ria.ru/20251015/lavrov-2048455278.html
Лавров назвал Уиткоффа очень разумным человеком
Лавров назвал Уиткоффа очень разумным человеком - РИА Новости, 15.10.2025
Лавров назвал Уиткоффа очень разумным человеком
Москва была бы рада видеть таланты специального посланника президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа на украинском направлении, по словам президента США РИА Новости, 15.10.2025
2025-10-15T18:10:00+03:00
2025-10-15T18:10:00+03:00
в мире
ближний восток
сша
москва
стив уиткофф
дональд трамп
сергей лавров
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1a/2044466416_0:133:3172:1917_1920x0_80_0_0_a33793a4b1a33619df2e27f337999feb.jpg
https://ria.ru/20251015/smi-2048365529.html
ближний восток
сша
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1a/2044466416_221:0:2952:2048_1920x0_80_0_0_3f75545c1a623d90a368f4f8a0765ced.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, ближний восток, сша, москва, стив уиткофф, дональд трамп, сергей лавров, россия
В мире, Ближний Восток, США, Москва, Стив Уиткофф, Дональд Трамп, Сергей Лавров, Россия
Лавров назвал Уиткоффа очень разумным человеком

Лавров: Россия была бы рада увидеть таланты Уиткоффа на украинском направлении

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Москва была бы рада видеть таланты специального посланника президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа на украинском направлении, по словам президента США Дональда Трампа, именно Уиткофф решил все проблемы на Ближнем Востоке, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
«

"Спецпосланник президента США по Ближнему ВостокуСтив Уиткофф пользуется очень серьезным доверием президента Дональда Трампа. Последний об этом публично говорит. Недавно он отметил, что Стив Уиткофф решил, наконец, все проблемы на Ближнем Востоке, и надо, чтобы он свои таланты употребил на украинском направлении. Мы будем только рады, поскольку это, действительно, очень разумный человек", - сказал Лавров в интервью газете "Коммерсант".

Стив Уиткофф - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
Уиткофф планирует покинуть администрацию Трампа, пишут СМИ
Вчера, 12:39
 
В миреБлижний ВостокСШАМоскваСтив УиткоффДональд ТрампСергей ЛавровРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала