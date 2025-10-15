Лавров назвал Уиткоффа очень разумным человеком

«

"Спецпосланник президента США по Ближнему ВостокуСтив Уиткофф пользуется очень серьезным доверием президента Дональда Трампа. Последний об этом публично говорит. Недавно он отметил, что Стив Уиткофф решил, наконец, все проблемы на Ближнем Востоке, и надо, чтобы он свои таланты употребил на украинском направлении. Мы будем только рады, поскольку это, действительно, очень разумный человек", - сказал Лавров в интервью газете "Коммерсант".