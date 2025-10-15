Рейтинг@Mail.ru
Лавров 22 октября проведет переговоры с главой МИД Казахстана
11:34 15.10.2025 (обновлено: 11:47 15.10.2025)
Лавров 22 октября проведет переговоры с главой МИД Казахстана
Министр иностранных дел России Сергей Лавров 22 октября проведет в Москве переговоры с главой МИД Казахстана Ермеком Кошербаевым, заявила официальный... РИА Новости, 15.10.2025
Варвара Скокшина
казахстан, москва, россия, сергей лавров, в мире
Казахстан, Москва, Россия, Сергей Лавров, В мире
Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров 22 октября проведет в Москве переговоры с главой МИД Казахстана Ермеком Кошербаевым, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"А 22 октября состоятся переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова с министром иностранных дел Республики Казахстан, который будет находиться в Москве с первым официальным визитом после своего назначения на этот пост", - сказала Захарова на брифинге.
Она добавила, что главы внешнеполитических ведомств комплексно обсудят широкий спектр вопросов многопланового двустороннего сотрудничества, политическую, торгово-экономическую, культурно-гуманитарную сферы, в том числе в контексте предстоящего государственного визита президента Казахстана в Российскую Федерацию.
"Особое внимание будет уделено взаимодействию России и Казахстана в рамках интеграционных механизмов на евразийском пространстве: ОДКБ, ЕАЭС, ШОС, СНГ. Министры сверят часы по важнейшим темам региональной и глобальной повестки дня", - заключила дипломат.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
В Кремле рассказали о переговорах Путина с президентом Сирии
Вчера, 09:14
 
КазахстанМоскваРоссияСергей ЛавровВ мире
 
 
