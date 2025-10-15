Лавров 22 октября проведет переговоры с главой МИД Казахстана

МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров 22 октября проведет в Москве переговоры с главой МИД Казахстана Ермеком Кошербаевым, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"А 22 октября состоятся переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова с министром иностранных дел Республики Казахстан, который будет находиться в Москве с первым официальным визитом после своего назначения на этот пост", - сказала Захарова на брифинге.
Она добавила, что главы внешнеполитических ведомств комплексно обсудят широкий спектр вопросов многопланового двустороннего сотрудничества, политическую, торгово-экономическую, культурно-гуманитарную сферы, в том числе в контексте предстоящего государственного визита президента Казахстана в Российскую Федерацию.