Россия и Белоруссия разработали критерии для товаров Союзного государства

МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Россия и Белоруссия продолжают работу по присвоению статуса "товара Союзного государства", уже разработаны критерии оценки, говорится в сообщении Минпромторга РФ.

В сообщении по итогам рабочей поездки в Белоруссию министра промышленности и торговли России Антона Алиханов говорится о продолжении работы по присвоению статуса "товара Союзного государства".

"Стороны разработали критерии оценки и проект методики расчета уровня кооперационной составляющей, а также договорились, что в товаре должно быть не менее 50% белорусско-российской составляющей, причем доля каждой стороны – не менее 25%", - говорится в сообщении.