Россия и Белоруссия разработали критерии для товаров Союзного государства - РИА Новости, 15.10.2025
Парламентское собрание СГ - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
 
14:12 15.10.2025
Россия и Белоруссия разработали критерии для товаров Союзного государства
Россия и Белоруссия разработали критерии для товаров Союзного государства - РИА Новости, 15.10.2025
Россия и Белоруссия разработали критерии для товаров Союзного государства
Россия и Белоруссия продолжают работу по присвоению статуса "товара Союзного государства", уже разработаны критерии оценки, говорится в сообщении Минпромторга... РИА Новости, 15.10.2025
парламентское собрание союза беларуси и россии
россия
белоруссия
антон алиханов
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
россия
белоруссия
россия, белоруссия, антон алиханов, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России , Россия, Белоруссия, Антон Алиханов, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Россия и Белоруссия продолжают работу по присвоению статуса "товара Союзного государства", уже разработаны критерии оценки, говорится в сообщении Минпромторга РФ.
В сообщении по итогам рабочей поездки в Белоруссию министра промышленности и торговли России Антона Алиханов говорится о продолжении работы по присвоению статуса "товара Союзного государства".
"Стороны разработали критерии оценки и проект методики расчета уровня кооперационной составляющей, а также договорились, что в товаре должно быть не менее 50% белорусско-российской составляющей, причем доля каждой стороны – не менее 25%", - говорится в сообщении.
В министерстве отметили, что подготовительную работу по проекту планируется завершить до конца текущего года. Так, статус "товара Союзного государства" в 2026 году могут получить такие товары, как станки, автобусы, грузовики и микроэлектроника.
В Минске обсудили реализацию союзных программ
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
 
 
