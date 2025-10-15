Офис конгрессвуман Луны назвал цель ее контактов с представителями России

НЬЮ-ЙОРК, 15 окт - РИА Новости. Цель американской конгрессвумен Анны Паулины Луны во время ее предстоящих контактов с представителями РФ - восстановить диалог и проложить путь к процветанию, торговле и прочному миру, сообщил РИА Новости ее пресс-секретарь Огаст Болл.