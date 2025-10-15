Рейтинг@Mail.ru
Офис конгрессвуман Луны назвал цель ее контактов с представителями России - РИА Новости, 15.10.2025
03:07 15.10.2025
Офис конгрессвуман Луны назвал цель ее контактов с представителями России
Офис конгрессвуман Луны назвал цель ее контактов с представителями России
Цель американской конгрессвумен Анны Паулины Луны во время ее предстоящих контактов с представителями РФ - восстановить диалог и проложить путь к процветанию,... РИА Новости, 15.10.2025
2025-10-15T03:07:00+03:00
2025-10-15T03:07:00+03:00
в мире, россия, луна, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций
В мире, Россия, Луна, Кирилл Дмитриев, Российский фонд прямых инвестиций
Офис конгрессвуман Луны назвал цель ее контактов с представителями России

Секретарь Болл: Луна хочет восстановить диалог с представителями РФ

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteАнна Паулина Луна
Анна Паулина Луна - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Анна Паулина Луна. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
НЬЮ-ЙОРК, 15 окт - РИА Новости. Цель американской конгрессвумен Анны Паулины Луны во время ее предстоящих контактов с представителями РФ - восстановить диалог и проложить путь к процветанию, торговле и прочному миру, сообщил РИА Новости ее пресс-секретарь Огаст Болл.
Луна ранее сообщала РИА Новости, что рассчитывает позднее в октябре встретиться с главой РФПИ, спецпредставителем президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кириллом Дмитриевым для обсуждения "торговли и мира". Она также отмечала, что ждет возможности возглавить делегацию американского конгресса для встречи с российскими парламентариями.
"Ее цель - восстановить открытое общение с Россией, чтобы проложить путь к процветанию, торговле и миру", - сказал Болл.
Флаги России и США - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
Конгрессвуман призвала Россию и США действовать вместе
12 августа, 04:21
 
