Международный телевизионный конкурс "Щелкунчик" пройдет в Москве - РИА Новости, 15.10.2025
13:01 15.10.2025 (обновлено: 13:03 15.10.2025)
Международный телевизионный конкурс "Щелкунчик" пройдет в Москве
С 24 ноября по 1 декабря в Москве состоится XXVI Международный телевизионный конкурс юных музыкантов "Щелкунчик". Он соберет в столице 48 исполнителей из разных
2025
Пресс-релизы

Международный телевизионный конкурс "Щелкунчик" пройдет в Москве

МОСКВА, 15 окт – пресс-служба телеканала "Россия-Культура". С 24 ноября по 1 декабря в Москве состоится XXVI Международный телевизионный конкурс юных музыкантов "Щелкунчик". Он соберет в столице 48 исполнителей из разных городов России и других стран – Австралии, Беларуси, Израиля, Казахстана, Китая, Узбекистана, Швейцарии.
На протяжении четверти века этот проект является приоритетным для телеканала "Россия - Культура". Многие участники прошлых лет занимают почетные места в профессиональных рейтингах, удостоены наград, успешно концертируют. Среди них – пианист Даниил Трифонов, скрипач Даниэль Лозакович, скрипачка Лея Чжу и другие исполнители.
По условиям конкурса, юные музыканты соревнуются в трех номинациях:
∙ Фортепиано;
∙ Струнные инструменты;
∙ Духовые и ударные инструменты.
Победителями станут девять конкурсантов (по три – в каждой номинации), которые получат премии и памятные призы. Решать, кто из исполнителей лучший в своей специальности, будут именитые музыканты и педагоги.
Торжественное открытие конкурса (24 ноября) и его закрытие (1 декабря) пройдут в Концертном зале имени П.И. Чайковского.
Международный телевизионный конкурс юных музыкантов "Щелкунчик" учрежден телеканалом "Культура" в 2000 году. Юные артисты, не старше 15 лет, показывают на конкурсе свои творческие достижения, исполняя классические произведения и сочинения современных композиторов. С 2016 года "Щелкунчик" является членом Европейской ассоциации музыкальных конкурсов для юношества (EMCY). В этом году конкурс стал финалистом профессиональной телепремии ТЭФИ-KIDS в номинации "Лучшая программа для детей".
Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.
Заявка на размещение пресс-релиза.
Пресс-релизы
 
 
Заголовок открываемого материала