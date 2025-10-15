Международный телевизионный конкурс "Щелкунчик" пройдет в Москве

МОСКВА, 15 окт – пресс-служба телеканала "Россия-Культура". С 24 ноября по 1 декабря в Москве состоится XXVI Международный телевизионный конкурс юных музыкантов "Щелкунчик". Он соберет в столице 48 исполнителей из разных городов России и других стран – Австралии, Беларуси, Израиля, Казахстана, Китая, Узбекистана, Швейцарии.

На протяжении четверти века этот проект является приоритетным для телеканала "Россия - Культура". Многие участники прошлых лет занимают почетные места в профессиональных рейтингах, удостоены наград, успешно концертируют. Среди них – пианист Даниил Трифонов, скрипач Даниэль Лозакович, скрипачка Лея Чжу и другие исполнители.

По условиям конкурса, юные музыканты соревнуются в трех номинациях:

∙ Фортепиано;

∙ Струнные инструменты;

∙ Духовые и ударные инструменты.

Победителями станут девять конкурсантов (по три – в каждой номинации), которые получат премии и памятные призы. Решать, кто из исполнителей лучший в своей специальности, будут именитые музыканты и педагоги.

Торжественное открытие конкурса (24 ноября) и его закрытие (1 декабря) пройдут в Концертном зале имени П.И. Чайковского.

Международный телевизионный конкурс юных музыкантов "Щелкунчик" учрежден телеканалом "Культура" в 2000 году. Юные артисты, не старше 15 лет, показывают на конкурсе свои творческие достижения, исполняя классические произведения и сочинения современных композиторов. С 2016 года "Щелкунчик" является членом Европейской ассоциации музыкальных конкурсов для юношества (EMCY). В этом году конкурс стал финалистом профессиональной телепремии ТЭФИ-KIDS в номинации "Лучшая программа для детей".