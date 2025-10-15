https://ria.ru/20251015/kobakhidze-2048494832.html
Премьер Грузии обвинил главу ОБСЕ во лжи
Премьер Грузии обвинил главу ОБСЕ во лжи
Премьер Грузии обвинил главу ОБСЕ во лжи
Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что председатель ОБСЕ, глава МИД Финляндии Элина Валтонен первая отказалась от встречи с ним.
Премьер Грузии обвинил главу ОБСЕ во лжи
Кобахидзе: глава ОБСЕ Валтонен солгала, заявив, что первая отказалась от встречи