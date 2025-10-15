Рейтинг@Mail.ru
Премьер Грузии обвинил главу ОБСЕ во лжи - РИА Новости, 15.10.2025
22:18 15.10.2025 (обновлено: 23:55 15.10.2025)
Премьер Грузии обвинил главу ОБСЕ во лжи
Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что председатель ОБСЕ, глава МИД Финляндии Элина Валтонен первая отказалась от встречи с ним. РИА Новости, 15.10.2025
в мире
финляндия
грузия
тбилиси
ираклий кобахидзе
обсе
евросоюз
в мире, финляндия, грузия, тбилиси, ираклий кобахидзе, обсе, евросоюз
В мире, Финляндия, Грузия, Тбилиси, Ираклий Кобахидзе, ОБСЕ, Евросоюз
ТБИЛИСИ, 15 окт — РИА Новости. Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что председатель ОБСЕ, глава МИД Финляндии Элина Валтонен первая отказалась от встречи с ним.
"Она солгала на митинге и добавила еще одну ложь утром. Она солгала о том, что акция была недавно начата и люди присоединяются к ней. <...> Это катастрофа, когда Финляндия, не самая крупная страна в Европейском союзе, но она является одним из государств — членов ЕС, а ее министр иностранных дел говорит такую ложь. <…> Мы тогда же приняли решение отменить эту встречу, и это поставило ее в неловкое положение", — сказал он в интервью грузинскому Первому каналу.
Пресс-служба правительства Грузии сообщила в среду, что премьер отменил встречу с председателем ОБСЕ из-за ее присутствия на акции протеста, прошедшей во вторник в Тбилиси.
Позднее пресс-служба финского МИД уточнила РИА Новости, что Кобахидзе ее не отменял — Хельсинки сами сделали это из-за плотного графика министра.
Сотрудники полиции задерживают протестующего во время митинга оппозиции в центре Тбилиси, Грузия - РИА Новости, 1920, 05.10.2025
Грузия ждет от ЕС извинений, заявил спикер парламента страны
5 октября, 21:36
 
