Княжевская: в Коммунарке появятся объекты общественно-деловой застройки

МОСКВА, 15 окт – РИА Новости. Москомархитектура выдала градостроительные планы земельных участков для возведения общественно-деловых объектов в Коммунарке в Новой Москве, сообщила глава ведомства Юлиана Княжевская.

"Комитет оформил одновременно шесть градостроительных планов земельных участков под возведение комплексов общественно-деловой застройки. Объекты появятся в районе Коммунарка по адресам: улица Сосенский Стан, земельные участки 10/18Ж, 10/18И/1, 10/18В, 10/18П, 10/18Б и квартал № 150, земельный участок 1Г. Участки суммарной площадью 5,65 гектара свободны от застройки и будут предоставлены инвесторам по итогам торгов", – приводит ее слова пресс-служба Москомархитектуры.