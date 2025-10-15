https://ria.ru/20251015/knyazhevskaya-2048316419.html
Княжевская: в Коммунарке появятся объекты общественно-деловой застройки
Княжевская: в Коммунарке появятся объекты общественно-деловой застройки - РИА Новости, 15.10.2025
Княжевская: в Коммунарке появятся объекты общественно-деловой застройки
Москомархитектура выдала градостроительные планы земельных участков для возведения общественно-деловых объектов в Коммунарке в Новой Москве, сообщила глава... РИА Новости, 15.10.2025
москва
Княжевская: в Коммунарке появятся объекты общественно-деловой застройки
Княжевская: в Коммунарке в Новой Москве появятся общественно-деловые объекты
МОСКВА, 15 окт – РИА Новости. Москомархитектура выдала градостроительные планы земельных участков для возведения общественно-деловых объектов в Коммунарке в Новой Москве, сообщила глава ведомства Юлиана Княжевская.
"Комитет оформил одновременно шесть градостроительных планов земельных участков под возведение комплексов общественно-деловой застройки. Объекты появятся в районе Коммунарка по адресам: улица Сосенский Стан, земельные участки 10/18Ж, 10/18И/1, 10/18В, 10/18П, 10/18Б и квартал № 150, земельный участок 1Г. Участки суммарной площадью 5,65 гектара свободны от застройки и будут предоставлены инвесторам по итогам торгов", – приводит ее слова пресс-служба Москомархитектуры.
Как отмечается в сообщении, Коммунарка – один из развивающихся районов Москвы, при застройке которого применяют комплексный подход. Помимо жилья и сопутствующей инфраструктуры, там возводят объекты образовательного, общественно-делового, культурного и рекреационного назначения.