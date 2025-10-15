Рейтинг@Mail.ru
Княжевская: в Коммунарке появятся объекты общественно-деловой застройки - РИА Новости, 15.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:15 15.10.2025
https://ria.ru/20251015/knyazhevskaya-2048316419.html
Княжевская: в Коммунарке появятся объекты общественно-деловой застройки
Княжевская: в Коммунарке появятся объекты общественно-деловой застройки - РИА Новости, 15.10.2025
Княжевская: в Коммунарке появятся объекты общественно-деловой застройки
Москомархитектура выдала градостроительные планы земельных участков для возведения общественно-деловых объектов в Коммунарке в Новой Москве, сообщила глава... РИА Новости, 15.10.2025
2025-10-15T10:15:00+03:00
2025-10-15T10:15:00+03:00
юлиана княжевская
москомархитектура
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0f/2048315962_0:54:1600:954_1920x0_80_0_0_127b7c0af3d7787f214ae7e5e378765a.jpg
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0f/2048315962_53:0:1474:1066_1920x0_80_0_0_03f84740f9ea57b09644235545b29180.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
юлиана княжевская, москомархитектура, москва
Юлиана Княжевская, Москомархитектура, Москва
Княжевская: в Коммунарке появятся объекты общественно-деловой застройки

Княжевская: в Коммунарке в Новой Москве появятся общественно-деловые объекты

© Фото : МоскомархитектураЮлиана Княжевская
Юлиана Княжевская - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
© Фото : Москомархитектура
Юлиана Княжевская
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 15 окт – РИА Новости. Москомархитектура выдала градостроительные планы земельных участков для возведения общественно-деловых объектов в Коммунарке в Новой Москве, сообщила глава ведомства Юлиана Княжевская.
"Комитет оформил одновременно шесть градостроительных планов земельных участков под возведение комплексов общественно-деловой застройки. Объекты появятся в районе Коммунарка по адресам: улица Сосенский Стан, земельные участки 10/18Ж, 10/18И/1, 10/18В, 10/18П, 10/18Б и квартал № 150, земельный участок 1Г. Участки суммарной площадью 5,65 гектара свободны от застройки и будут предоставлены инвесторам по итогам торгов", – приводит ее слова пресс-служба Москомархитектуры.
Как отмечается в сообщении, Коммунарка – один из развивающихся районов Москвы, при застройке которого применяют комплексный подход. Помимо жилья и сопутствующей инфраструктуры, там возводят объекты образовательного, общественно-делового, культурного и рекреационного назначения.
 
Юлиана КняжевскаяМоскомархитектураМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала