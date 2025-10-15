БЛАГОВЕЩЕНСК, 15 окт – РИА Новости. Офицерскую хоккейную лигу создадут в Амурской области, в неё войдут шесть команд силовых структур, сообщает правительство Приамурья.

"Мы готовы поддержать создание региональной Офицерской хоккейной лиги и помогать в проведении соревнований. В области планомерно развивается инфраструктура для занятий хоккеем: в ближайшее время откроем две площадки с искусственным льдом - в Благовещенске и Белогорске. В планах строительство еще одной ледовой арены с трибунами в областном центре", - рассказал губернатор региона Василий Орлов.

Создание новой лиги и развитие хоккея в Амурской области обсудили на встрече губернатора с представителями ОХЛ из Москвы - Владиславом Ларкиным и Вадимом Анисимовым. Они приехали в Амурскую область для проведения квалификационных матчей, по итогам которых будет принято решение, в какие дивизионы ОХЛ войдут амурские команды.

В лигу уже входят 11 регионов России, это более 300 команд и порядка 7,5 тысяч участников. Чемпионат ОХЛ входит в единый календарный план министерства спорта России и Федерации хоккея. Амурская область станет 12 регионом-участником Офицерской хоккейной лиги. Предварительно в конце октября - начале ноября стартует региональный сезон ОХЛ, в котором примут участие шесть команд от силовых ведомств области.

"В Приамурье в ОХЛ планируют войти шесть команд - "Пионер" (УФСБ России по Амурской области), "Звезда" (УМВД России по Амурской области), "Факел" (ГУМЧС России по Амурской области), "Витязь" (УФСИН России по Амурской области), "ДВОКУ", "Арсенал" (сборная команда прокуратуры, СУСК, УФСВНГ, УФССП России по Амурской области, таможенных и судебных органов России по Амурской области)", - уточнили в правительстве региона.