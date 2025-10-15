Рейтинг@Mail.ru
Офицерскую хоккейную лигу создадут в Амурской области - РИА Новости, 15.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Амурская область - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
Амурская область
 
12:20 15.10.2025
https://ria.ru/20251015/khokkey-2048361114.html
Офицерскую хоккейную лигу создадут в Амурской области
Офицерскую хоккейную лигу создадут в Амурской области - РИА Новости, 15.10.2025
Офицерскую хоккейную лигу создадут в Амурской области
Офицерскую хоккейную лигу создадут в Амурской области, в неё войдут шесть команд силовых структур, сообщает правительство Приамурья. РИА Новости, 15.10.2025
2025-10-15T12:20:00+03:00
2025-10-15T12:20:00+03:00
амурская область
амурская область
россия
благовещенск
василий орлов (губернатор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/113291/29/1132912912_109:0:3391:1846_1920x0_80_0_0_9d92f9bfc113c1697dd96c10ba4082c1.jpg
https://ria.ru/20251008/orlov-2047102104.html
https://ria.ru/20251010/doma-2047608565.html
амурская область
россия
благовещенск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/113291/29/1132912912_520:0:2981:1846_1920x0_80_0_0_0394057b316b9f8efc7e46255645e465.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
амурская область, россия, благовещенск, василий орлов (губернатор)
Амурская область, Амурская область, Россия, Благовещенск, Василий Орлов (губернатор)

Офицерскую хоккейную лигу создадут в Амурской области

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкХоккей
Хоккей - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Хоккей. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БЛАГОВЕЩЕНСК, 15 окт – РИА Новости. Офицерскую хоккейную лигу создадут в Амурской области, в неё войдут шесть команд силовых структур, сообщает правительство Приамурья.
"Мы готовы поддержать создание региональной Офицерской хоккейной лиги и помогать в проведении соревнований. В области планомерно развивается инфраструктура для занятий хоккеем: в ближайшее время откроем две площадки с искусственным льдом - в Благовещенске и Белогорске. В планах строительство еще одной ледовой арены с трибунами в областном центре", - рассказал губернатор региона Василий Орлов.
Вид на город Благовещенск - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
Префрежим даст импульс развитию индустриального парка в Приамурье
8 октября, 17:09
Создание новой лиги и развитие хоккея в Амурской области обсудили на встрече губернатора с представителями ОХЛ из Москвы - Владиславом Ларкиным и Вадимом Анисимовым. Они приехали в Амурскую область для проведения квалификационных матчей, по итогам которых будет принято решение, в какие дивизионы ОХЛ войдут амурские команды.
В лигу уже входят 11 регионов России, это более 300 команд и порядка 7,5 тысяч участников. Чемпионат ОХЛ входит в единый календарный план министерства спорта России и Федерации хоккея. Амурская область станет 12 регионом-участником Офицерской хоккейной лиги. Предварительно в конце октября - начале ноября стартует региональный сезон ОХЛ, в котором примут участие шесть команд от силовых ведомств области.
"В Приамурье в ОХЛ планируют войти шесть команд - "Пионер" (УФСБ России по Амурской области), "Звезда" (УМВД России по Амурской области), "Факел" (ГУМЧС России по Амурской области), "Витязь" (УФСИН России по Амурской области), "ДВОКУ", "Арсенал" (сборная команда прокуратуры, СУСК, УФСВНГ, УФССП России по Амурской области, таможенных и судебных органов России по Амурской области)", - уточнили в правительстве региона.
Победители региональных этапов дальше будут участвовать во всероссийском этапе.
Пламя газовой конфорки - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
Первые частные дома подключили к сетевому газу в амурском Свободном
10 октября, 19:12
 
Амурская областьАмурская областьРоссияБлаговещенскВасилий Орлов (губернатор)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала