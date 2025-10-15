Главу нижегородского отделения Народного фронта обвинили в мошенничестве

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 окт – РИА Новости. Главу нижегородского отделения ОНФ, директора Нижегородской службы добровольцев Жильцова обвиняют в том, что он перечислил себе почти 3,5 миллиона рублей из гранта, выделенного на развитие волонтерства из областного бюджета, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

По словам представителя следствия, потерпевшей стороной является министерство молодежной политики Нижегородской области

"Установлено, что в 2023 году Нижегородской службе добровольцев был выделен грант на развитие волонтерства в размере более 6 миллионов рублей. По данным следствия, в сентябре 2023 года Жильцов организовал выполнение работ на сумму около 2,5 миллионов рублей. Оставшиеся средства в размере 3 миллионов 470 тысяч рублей Жильцов перевел со счета организации на свои личные счета", - рассказала представитель следствия.

Она отметила, что во вторник Жильцов бы задержан, допрошен, дал признательные показания. В среду ему было предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо копуном размере).

"Вину Жильцов признал в полном объеме", - заявила она.

Жильцова в среду доставили в Нижегородский районный суд, следствие ходатайствует о его аресте.