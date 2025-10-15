Рейтинг@Mail.ru
Главу нижегородского отделения Народного фронта обвинили в мошенничестве - РИА Новости, 15.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:00 15.10.2025 (обновлено: 17:14 15.10.2025)
https://ria.ru/20251015/khischenie-2048441051.html
Главу нижегородского отделения Народного фронта обвинили в мошенничестве
Главу нижегородского отделения Народного фронта обвинили в мошенничестве - РИА Новости, 15.10.2025
Главу нижегородского отделения Народного фронта обвинили в мошенничестве
Главу нижегородского отделения ОНФ, директора Нижегородской службы добровольцев Жильцова обвиняют в том, что он перечислил себе почти 3,5 миллиона рублей из... РИА Новости, 15.10.2025
2025-10-15T17:00:00+03:00
2025-10-15T17:14:00+03:00
происшествия
нижегородская область
россия
общероссийский народный фронт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0f/2048444746_0:0:971:546_1920x0_80_0_0_92f8a0292ee4f35a0a068ea6b08d825a.jpg
https://ria.ru/20251011/kuban-2047712183.html
https://ria.ru/20251013/moshennichestvo-2047876272.html
нижегородская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0f/2048444746_0:11:698:534_1920x0_80_0_0_61f2879adec8e10908f7b043663cc641.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, нижегородская область, россия, общероссийский народный фронт
Происшествия, Нижегородская область, Россия, Общероссийский народный фронт
Главу нижегородского отделения Народного фронта обвинили в мошенничестве

Главу отделения Народного фронта Жильцова обвинили в хищении 3,5 млн рублей

© РИА НовостиАндрей Жильцов в суде. 15 октября 2025
Андрей Жильцов в суде. 15 октября 2025 - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
© РИА Новости
Андрей Жильцов в суде. 15 октября 2025
Читать ria.ru в
Дзен
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 окт – РИА Новости. Главу нижегородского отделения ОНФ, директора Нижегородской службы добровольцев Жильцова обвиняют в том, что он перечислил себе почти 3,5 миллиона рублей из гранта, выделенного на развитие волонтерства из областного бюджета, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
По словам представителя следствия, потерпевшей стороной является министерство молодежной политики Нижегородской области.
Наручники - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
На Кубани задержали главу района по подозрению в хищении, сообщил источник
11 октября, 17:22
"Установлено, что в 2023 году Нижегородской службе добровольцев был выделен грант на развитие волонтерства в размере более 6 миллионов рублей. По данным следствия, в сентябре 2023 года Жильцов организовал выполнение работ на сумму около 2,5 миллионов рублей. Оставшиеся средства в размере 3 миллионов 470 тысяч рублей Жильцов перевел со счета организации на свои личные счета", - рассказала представитель следствия.
Она отметила, что во вторник Жильцов бы задержан, допрошен, дал признательные показания. В среду ему было предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо копуном размере).
"Вину Жильцов признал в полном объеме", - заявила она.
Жильцова в среду доставили в Нижегородский районный суд, следствие ходатайствует о его аресте.
Как сообщается на сайте сети ресурсных центров НКО Приволжского федерального округа, Жильцов с 2009 года является директором областной общественной организации "Нижегородская служба добровольцев". В 2024 году он возглавил региональный исполком Народного фронта Нижегородской области.
Статуя богини правосудия - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
Экс-депутата горсовета Новосибирска будут судить за мошенничество
13 октября, 06:16
 
ПроисшествияНижегородская областьРоссияОбщероссийский народный фронт
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала