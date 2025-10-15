https://ria.ru/20251015/khischenie-2048441051.html
Главу нижегородского отделения Народного фронта обвинили в мошенничестве
Главу нижегородского отделения Народного фронта обвинили в мошенничестве - РИА Новости, 15.10.2025
Главу нижегородского отделения Народного фронта обвинили в мошенничестве
Главу нижегородского отделения ОНФ, директора Нижегородской службы добровольцев Жильцова обвиняют в том, что он перечислил себе почти 3,5 миллиона рублей из... РИА Новости, 15.10.2025
2025-10-15T17:00:00+03:00
2025-10-15T17:00:00+03:00
2025-10-15T17:14:00+03:00
происшествия
нижегородская область
россия
общероссийский народный фронт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0f/2048444746_0:0:971:546_1920x0_80_0_0_92f8a0292ee4f35a0a068ea6b08d825a.jpg
https://ria.ru/20251011/kuban-2047712183.html
https://ria.ru/20251013/moshennichestvo-2047876272.html
нижегородская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0f/2048444746_0:11:698:534_1920x0_80_0_0_61f2879adec8e10908f7b043663cc641.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, нижегородская область, россия, общероссийский народный фронт
Происшествия, Нижегородская область, Россия, Общероссийский народный фронт
Главу нижегородского отделения Народного фронта обвинили в мошенничестве
Главу отделения Народного фронта Жильцова обвинили в хищении 3,5 млн рублей
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 окт – РИА Новости. Главу нижегородского отделения ОНФ, директора Нижегородской службы добровольцев Жильцова обвиняют в том, что он перечислил себе почти 3,5 миллиона рублей из гранта, выделенного на развитие волонтерства из областного бюджета, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
По словам представителя следствия, потерпевшей стороной является министерство молодежной политики Нижегородской области
.
"Установлено, что в 2023 году Нижегородской службе добровольцев был выделен грант на развитие волонтерства в размере более 6 миллионов рублей. По данным следствия, в сентябре 2023 года Жильцов организовал выполнение работ на сумму около 2,5 миллионов рублей. Оставшиеся средства в размере 3 миллионов 470 тысяч рублей Жильцов перевел со счета организации на свои личные счета", - рассказала представитель следствия.
Она отметила, что во вторник Жильцов бы задержан, допрошен, дал признательные показания. В среду ему было предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ
(мошенничество в особо копуном размере).
"Вину Жильцов признал в полном объеме", - заявила она.
Жильцова в среду доставили в Нижегородский районный суд, следствие ходатайствует о его аресте.
Как сообщается на сайте сети ресурсных центров НКО Приволжского федерального округа, Жильцов с 2009 года является директором областной общественной организации "Нижегородская служба добровольцев". В 2024 году он возглавил региональный исполком Народного фронта Нижегородской области.