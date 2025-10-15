Защита считает ходатайство о продлении ареста Карапетяну незаконным

ЕРЕВАН, 15 окт - РИА Новости. Ходатайство следственных органов Армении о продлении ареста предпринимателю Самвелу Карапетяну незаконно, заявил журналистам в среду его адвокат Рубен Акопян.
«
"Сегодня продолжилось рассмотрение заведомо незаконного ходатайства. Оно не соответствует реальности и логике", - заявил Акопян.
Обвинение бизнесмену Карапетяну дополнили статьей об отмывании денег
13 октября, 11:41
По его словам, в среду выступили трое из шести адвокатов Карапетяна. "Думаю, заседание продлится ещё полтора-два часа. Сколько потребуется времени судье для вынесения решения, не могу сказать", - заявил Акопян.
Другой адвокат Лиана Гаспарян отметила, что приведённых защитой доводов достаточно, чтобы суд признал противозаконность процесса.
Карапетян находится в заключении с 18 июня. Защита считает, что он подвергается политическому преследованию за поддержку Армянской апостольской церкви.
Ранее американский адвокат Карапетяна Роберт Амстердам пообещал проинформировать международные инстанции о проблеме политических заключенных в Армении. Он так же сообщил, что защита бизнесмена намерена обратиться в Европейский суд по правам человека и другие инстанции.
В понедельник пресс-секретарь Следственного комитета Армении Кима Авдалян сообщила РИА Новости, что обвинение Карапетяну было дополнено пунктами статьи об отмывании денег. Адвокаты Карапетяна распространили заявление, в котором говорится, что новое обвинение предъявлено без каких-либо относящихся к делу данных, без какого-либо минимального правового и законного основания.
Владельцу компании "Ташир Групп" Самвелу Карапетяну в Армении предъявили обвинения и арестовали его после того, как предприниматель заявил о поддержке Армянской апостольской церкви (ААЦ) на фоне нападок со стороны властей. Сам бизнесмен вину не признал и назвал армянское руководство несостоятельным. Его позиция в поддержку церкви вызвала недовольство премьера страны Никола Пашиняна, который разместил в соцсети Facebook * несколько постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей церкви.
Карапетян вкладывает много средств в развитие Армении. Основные направления благотворительной деятельности фонда "Ташир" - сохранение и возрождение исторического наследия, реконструкция церквей и храмов, развитие здравоохранения и медицины. Кроме того, часть средств идет на поддержку массового и юношеского спорта, развитие культуры и искусства, реализацию социальных программ, помощь нуждающимся, включая малообеспеченные семьи, инвалидов. Фонд строит и ремонтирует учебные заведения, а также реализует образовательные программы.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Карапетяна арестовали по заказу Запада, считает эксперт
21 июня, 19:55