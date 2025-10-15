Защита считает ходатайство о продлении ареста Карапетяну незаконным

"Сегодня продолжилось рассмотрение заведомо незаконного ходатайства. Оно не соответствует реальности и логике", - заявил Акопян.

В понедельник пресс-секретарь Следственного комитета Армении Кима Авдалян сообщила РИА Новости, что обвинение Карапетяну было дополнено пунктами статьи об отмывании денег. Адвокаты Карапетяна распространили заявление, в котором говорится, что новое обвинение предъявлено без каких-либо относящихся к делу данных, без какого-либо минимального правового и законного основания.