Два гроба с телами заложников привезли в Израиль из Газы - РИА Новости, 15.10.2025
23:52 15.10.2025
https://ria.ru/20251015/izrail-2048505600.html
Два гроба с телами заложников привезли в Израиль из Газы
Два гроба с телами заложников привезли в Израиль из Газы - РИА Новости, 15.10.2025
Два гроба с телами заложников привезли в Израиль из Газы
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что два гроба с телами заложников прибыли в Израиль из сектора Газа и отправляются на медэкспертизу. РИА Новости, 15.10.2025
в мире, израиль, хамас, telegram
В мире, Израиль, ХАМАС, Telegram
Два гроба с телами заложников привезли в Израиль из Газы

Гробы с телами заложников привезли в Израиль из Газы, их отправят на экспертизу

© AP Photo / Tsafrir AbayovСолдаты израильской армии около границы с сектором Газа на юге Израиля
Солдаты израильской армии около границы с сектором Газа на юге Израиля - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
© AP Photo / Tsafrir Abayov
Солдаты израильской армии около границы с сектором Газа на юге Израиля. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что два гроба с телами заложников прибыли в Израиль из сектора Газа и отправляются на медэкспертизу.
"Два гроба с телами погибших заложников в сопровождении сил ЦАХАЛ и агентства безопасности недавно пересекли границу Израиля и направляются в национальный институт судебной медицины, где будет проведена процедура опознания", - говорится в сообщении армии в Telegram.
На этой неделе палестинское движение ХАМАС вернуло тела семерых израильских заложников из 28, которые удерживались группировкой на момент вступления в силу соглашения о перемирии в секторе Газа.
ХАМАС в понедельник в рамках соглашения с Израилем освободило 20 заложников, которые удерживались в Газе с 7 октября 2023 года, таким образом, все остававшиеся в живых заложники были освобождены. Палестинский медиаофис по делам заключенных подтвердил, что Израиль, следуя договоренности, отпустил на свободу 1718 заключенных из сектора Газа, которые вернулись в анклав, и 250 палестинских заключенных, которые отбывали длительные или пожизненный сроки за терроризм.
Вооруженный конфликт между Израилем и Палестиной - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
В Израиле подготовят план разгрома ХАМАС при отказе от плана Трампа
Вчера, 23:36
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
