Два гроба с телами заложников привезли в Израиль из Газы

МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что два гроба с телами заложников прибыли в Израиль из сектора Газа и отправляются на медэкспертизу.

ХАМАС в понедельник в рамках соглашения с Израилем освободило 20 заложников, которые удерживались в Газе с 7 октября 2023 года, таким образом, все остававшиеся в живых заложники были освобождены. Палестинский медиаофис по делам заключенных подтвердил, что Израиль, следуя договоренности, отпустил на свободу 1718 заключенных из сектора Газа, которые вернулись в анклав, и 250 палестинских заключенных, которые отбывали длительные или пожизненный сроки за терроризм.