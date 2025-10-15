https://ria.ru/20251015/izrail-2048505600.html
Два гроба с телами заложников привезли в Израиль из Газы
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что два гроба с телами заложников прибыли в Израиль из сектора Газа и отправляются на медэкспертизу. РИА Новости, 15.10.2025
израиль
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что два гроба с телами заложников прибыли в Израиль из сектора Газа и отправляются на медэкспертизу.
"Два гроба с телами погибших заложников в сопровождении сил ЦАХАЛ и агентства безопасности недавно пересекли границу Израиля
и направляются в национальный институт судебной медицины, где будет проведена процедура опознания", - говорится в сообщении армии в Telegram
.
На этой неделе палестинское движение ХАМАС
вернуло тела семерых израильских заложников из 28, которые удерживались группировкой на момент вступления в силу соглашения о перемирии в секторе Газа.
ХАМАС в понедельник в рамках соглашения с Израилем освободило 20 заложников, которые удерживались в Газе с 7 октября 2023 года, таким образом, все остававшиеся в живых заложники были освобождены. Палестинский медиаофис по делам заключенных подтвердил, что Израиль, следуя договоренности, отпустил на свободу 1718 заключенных из сектора Газа, которые вернулись в анклав, и 250 палестинских заключенных, которые отбывали длительные или пожизненный сроки за терроризм.