Верховный суд Италии отменил решение о выдаче Германии украинца Кузнецова

Флаги Италии и Евросоюза на здании в Риме

© AP Photo / Gregorio Borgia Флаги Италии и Евросоюза на здании в Риме

Рим, 15 окт - РИА Новости. Верховный кассационный суд Италии в среду отменил решение о выдаче Германии гражданина Украины Сергея Кузнецова, обвиняемого в терактах на газопроводах "Северный поток" в 2022 году, сообщил журналистам адвокат украинца Никола Канестрини.

« "Сегодня Верховный суд отменил решение Апелляционного суда, который принял постановление о выдаче согласно европейскому ордеру на арест по делу "Северных потоков", назначив новое судебное разбирательство в новом составе", - сказал адвокат.

По словам Канестрини, в свете этого решения в ближайшие дни он намерен рассмотреть вопрос о наличии оснований для ходатайства об освобождении клиента, так как считает, что правовые основания для содержания под стражей отпали.

Мотивировочная часть судебного решения будет опубликована через несколько недель, добавил адвокат.

"В ходе слушания прокуратура ходатайствовала об удовлетворении одного из доводов апелляции защиты, ссылаясь на ошибочную правовую квалификацию фактов, содержащихся в европейском ордере на арест. Эта ошибка привела к нарушению права моего клиента на участие в судебном разбирательстве, что является нарушением принципов надлежащей правовой процедуры Евросоюза. Верховный суд согласился с этой позицией, постановив отменить решение с направлением дела в суд", - сказал Канестрини.

Суд Болоньи 16 сентября постановил выдать арестованного в Италии Кузнецова немецким властям. Защита Кузнецова требует отмены решения об экстрадиции и проведения процесса заново.

В ночь на 21 августа итальянские карабинеры по запросу немецкой прокуратуры арестовали в провинции Римини 49-летнего украинца Кузнецова, которого считают координатором подрыва газопроводов. Суд Болоньи подтвердил арест и назначил заседание по вопросу экстрадиции гражданина Украины ФРГ . От добровольной выдачи в Германию Кузнецов отказался. После ареста он содержался в тюрьме под городом Феррара в строгих условиях из-за того, что Германия вменяет ему преступления террористического характера. Это же обстоятельство помешало ему принять личное участие в процессе об экстрадиции.

Защита Кузнецова заявила о его невиновности и в качестве довода о недопустимости экстрадиции приводила ситуацию с условиями тюремного заключения в Германии. Адвокат Канестрини строил линию защиту на основании того, что Кузнецов как бывший офицер не может подвергаться преследованию за военную операцию безотносительно того, принимал ли он в ней участие или нет. По мнению адвоката, подобное обстоятельство подпадает под принцип неподсудности, согласно которому военный не может преследоваться за приказы начальства. В сентябре 2022 года Кузнецов служил в ВСУ , но на процессе заявил, что в момент подрыва находился на Украине и не имеет отношения к операции.

Согласно ордеру на международный арест, поступившему в распоряжение РИА Новости, немецкая прокуратура считает Кузнецова координатором диверсии и руководителем команды, осуществившей подрывы. Согласно документам, Кузнецову вменяются три обвинения: антиконституционный саботаж, преднамеренный взрыв и разрушение зданий. Апелляционный суд Болоньи, рассматривая дело Кузнецова, воспользовался положениями статьи о терроризме, которую посчитал соответствующей немецкому обвинению в саботаже.

Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в 2023 году опубликовал расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал на тот момент президент США Джо Байден . Позже в Пентагоне заявили РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов.