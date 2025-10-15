https://ria.ru/20251015/italiya-2048467045.html
Италия решила не выдавать ФРГ обвиняемого в терактах на "Северных потоках"
Италия решила не выдавать ФРГ обвиняемого в терактах на "Северных потоках" - РИА Новости, 15.10.2025
Италия решила не выдавать ФРГ обвиняемого в терактах на "Северных потоках"
2025-10-15T18:59:00+03:00
2025-10-15T18:59:00+03:00
2025-10-15T19:01:00+03:00
Италия решила не выдавать ФРГ обвиняемого в терактах на "Северных потоках"
ВС Италии отменил решение о выдаче ФРГ обвиняемого в терактах на "Севпотоках"