18:59 15.10.2025 (обновлено: 19:01 15.10.2025) дополняется ...
Италия решила не выдавать ФРГ обвиняемого в терактах на "Северных потоках"
Италия решила не выдавать ФРГ обвиняемого в терактах на "Северных потоках"

ВС Италии отменил решение о выдаче ФРГ обвиняемого в терактах на "Севпотоках"

© Госкорпорация "Роскосмос"/TelegramМониторинг утечки газа в газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2". Съемка космического аппарата "Канопус-В"
Мониторинг утечки газа в газопроводах Северный поток и Северный поток — 2. Съемка космического аппарата Канопус-В - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
© Госкорпорация "Роскосмос"/Telegram
Мониторинг утечки газа в газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2". Съемка космического аппарата "Канопус-В". Архивное фото
ВЕРХОВНЫЙ СУД ИТАЛИИ ОТМЕНИЛ РЕШЕНИЕ О ВЫДАЧЕ ГЕРМАНИИ УКРАИНЦА, ОБВИНЯЕМОГО В ТЕРАКТАХ НА "СЕВЕРНЫХ ПОТОКАХ", СООБЩИЛ АДВОКАТ РИА НОВОСТИ
Место утечки на газопроводе Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
Генпрокуратура ФРГ не опубликует отчет по терактам на "Северных потоках"
1 октября, 04:02
 
