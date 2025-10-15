https://ria.ru/20251015/infrastruktura-2048304382.html
В Днепропетровской области повредили энергетическую инфраструктуру
В Днепропетровской области повредили энергетическую инфраструктуру
Энергетическая инфраструктура повреждена в Днепропетровской области на Украине, сообщил глава областной военной администрации Сергей Лысак. РИА Новости, 15.10.2025
