Специальная военная операция на Украине
 
07:40 15.10.2025
В Днепропетровской области повредили энергетическую инфраструктуру
В Днепропетровской области повредили энергетическую инфраструктуру
Энергетическая инфраструктура повреждена в Днепропетровской области на Украине, сообщил глава областной военной администрации Сергей Лысак. РИА Новости, 15.10.2025
2025-10-15T07:40:00+03:00
2025-10-15T07:40:00+03:00
специальная военная операция на украине
днепропетровская область
украина
днепропетровская область
украина
днепропетровская область, украина
Специальная военная операция на Украине, Днепропетровская область, Украина
В Днепропетровской области повредили энергетическую инфраструктуру

Лысак: в Днепропетровской области повредили энергетическую инфраструктуру

© Фото : ДСНС УкраїниУкраинские пожарные в Днепропетровской области
Украинские пожарные в Днепропетровской области - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
© Фото : ДСНС України
Украинские пожарные в Днепропетровской области. Архивное фото
МОСКВА, 15 окт – РИА Новости. Энергетическая инфраструктура повреждена в Днепропетровской области на Украине, сообщил глава областной военной администрации Сергей Лысак.
"Повреждена энергетическая инфраструктура", - написал Лысак в своем Telegram-канале.
В окрестностях Чернигова прогремели взрывы
Вчера, 01:38
 
Специальная военная операция на УкраинеДнепропетровская областьУкраина
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
