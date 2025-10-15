Рейтинг@Mail.ru
15.10.2025
18:59 15.10.2025
Импортеры нефтепродуктов получат демпферные выплаты, заявили в Минфине
Импортеры нефтепродуктов получат демпферные выплаты, заявили в Минфине - РИА Новости, 15.10.2025
Импортеры нефтепродуктов получат демпферные выплаты, заявили в Минфине
Импортеры нефтепродуктов в Россию тоже получат демпферные выплаты, при этом общая сумма выплат для бюджета из-за снижения переработки не изменится, сообщил... РИА Новости, 15.10.2025
экономика, россия, алексей сазанов, александр новак, госдума рф
Экономика, Россия, Алексей Сазанов, Александр Новак, Госдума РФ
Импортеры нефтепродуктов получат демпферные выплаты, заявили в Минфине

Минфин: импортеры нефтепродуктов в Россию получат демпферные выплаты

© РИА Новости / Роман Галкин
Здание Министерства финансов РФ
Здание Министерства финансов РФ - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
© РИА Новости / Роман Галкин
Перейти в медиабанк
Здание Министерства финансов РФ. Архивное фото
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Импортеры нефтепродуктов в Россию тоже получат демпферные выплаты, при этом общая сумма выплат для бюджета из-за снижения переработки не изменится, сообщил журналистам замглавы Минфина РФ Алексей Сазанов в кулуарах "Российской энергетической недели".
Ранее вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что правительство приняло решение обнулить импортные пошлины в размере 5% на топливо.
Табличка на здании Министерства финансов России - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
Минфин не исключил повышения налогов на роскошь
13 октября, 17:19
"Да, конечно", - ответил Сазанов на вопрос о том, будет ли начислен демпфер на импортируемое топливо.
При этом общая сумма выплат по демпферу для бюджета останется такой же, как закладывалась ранее.
"У нас же были заложены определенные объемы переработки. Сейчас они снижены, вместо этого пойдет импорт, поэтому общая сумма выплат по демпферу не изменится, так как потребление на внутреннем рынке топлива более или менее стабильное из года в год. Поэтому здесь не произойдет ни допрасходов, ни экономии", - заключил Сазанов.
Демпфирующий механизм был создан для сдерживания внутренних цен на топливо. Если экспортная цена бензина и дизтоплива выше условной внутрироссийской (индикативной), то государство компенсирует компаниям часть этой разницы, чтобы они не повышали цены в РФ. А если российские цены выше экспортных, то нефтяники "делятся" с государством частью своей прибыли от внутренних продаж.
Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
Новак заявил о возможности импорта бензина и дизельного топлива
Вчера, 17:15
Демпфер платится в пользу нефтяников, только если экспортная цена топлива выше внутрироссийской. При этом, согласно действующему Налоговому кодексу, если в среднем за месяц биржевая цена в РФ превысила отсечку на 10% на бензин и на 20% на дизтопливо, то выплаты обнуляются. Однако с октября по май 2026 года введен мораторий на обнуление выплат по демпферу.
Параллельно власти планируют увеличить порог возможного отклонения оптовых цен на топливо от индикативных для выплат по демпферу на 10 процентных пунктов - до 20% для бензина и до 30% для дизельного топлива с 1 сентября, соответствующие поправки в Налоговый кодекс внесены в Госдуму, сообщал ранее Сазанов.
Заправки - РИА Новости, 1920, 12.10.2025
В Минэнерго прокомментировали мораторий на обнуление топливного демпфера
12 октября, 19:51
 
Экономика Россия Алексей Сазанов Александр Новак Госдума РФ
 
 
