Импортеры нефтепродуктов получат демпферные выплаты, заявили в Минфине

МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Импортеры нефтепродуктов в Россию тоже получат демпферные выплаты, при этом общая сумма выплат для бюджета из-за снижения переработки не изменится, сообщил журналистам замглавы Минфина РФ Алексей Сазанов в кулуарах "Российской энергетической недели".

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что правительство приняло решение обнулить импортные пошлины в размере 5% на топливо.

"Да, конечно", - ответил Сазанов на вопрос о том, будет ли начислен демпфер на импортируемое топливо.

При этом общая сумма выплат по демпферу для бюджета останется такой же, как закладывалась ранее.

"У нас же были заложены определенные объемы переработки. Сейчас они снижены, вместо этого пойдет импорт, поэтому общая сумма выплат по демпферу не изменится, так как потребление на внутреннем рынке топлива более или менее стабильное из года в год. Поэтому здесь не произойдет ни допрасходов, ни экономии", - заключил Сазанов.

Демпфирующий механизм был создан для сдерживания внутренних цен на топливо. Если экспортная цена бензина и дизтоплива выше условной внутрироссийской (индикативной), то государство компенсирует компаниям часть этой разницы, чтобы они не повышали цены в РФ. А если российские цены выше экспортных, то нефтяники "делятся" с государством частью своей прибыли от внутренних продаж.

Демпфер платится в пользу нефтяников, только если экспортная цена топлива выше внутрироссийской. При этом, согласно действующему Налоговому кодексу, если в среднем за месяц биржевая цена в РФ превысила отсечку на 10% на бензин и на 20% на дизтопливо, то выплаты обнуляются. Однако с октября по май 2026 года введен мораторий на обнуление выплат по демпферу.