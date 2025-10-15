https://ria.ru/20251015/gosduma-2048417298.html
Депортируемые из Латвии россияне получат все меры поддержки, заявили в ГД
Депортируемые из Латвии россияне получат все меры поддержки, заявили в ГД - РИА Новости, 15.10.2025
Депортируемые из Латвии россияне получат все меры поддержки, заявили в ГД
Депортируемым из Латвии гражданам РФ предоставят все меры поддержки, факты нарушения их прав и свобод не останутся без внимания, сказано в проекте заявления... РИА Новости, 15.10.2025
2025-10-15T15:50:00+03:00
2025-10-15T15:50:00+03:00
2025-10-15T15:50:00+03:00
латвия
госдума рф
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979267379_0:85:3490:2048_1920x0_80_0_0_8f9d41005be0d28fcdd80d3f5887a9bc.jpg
https://ria.ru/20251015/latviya-2048401757.html
латвия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979267379_221:0:2952:2048_1920x0_80_0_0_14a662915bccf8bf485ee8def7a24110.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
латвия, госдума рф, россия
Латвия, Госдума РФ, Россия
Депортируемые из Латвии россияне получат все меры поддержки, заявили в ГД
В ГД призвали предоставить все меры поддержки депортируемым из Латвии россиянам