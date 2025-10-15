Рейтинг@Mail.ru
Депортируемые из Латвии россияне получат все меры поддержки, заявили в ГД - РИА Новости, 15.10.2025
15:50 15.10.2025
Депортируемые из Латвии россияне получат все меры поддержки, заявили в ГД
Депортируемые из Латвии россияне получат все меры поддержки, заявили в ГД
Депортируемым из Латвии гражданам РФ предоставят все меры поддержки, факты нарушения их прав и свобод не останутся без внимания, сказано в проекте заявления... РИА Новости, 15.10.2025
Депортируемые из Латвии россияне получат все меры поддержки, заявили в ГД

В ГД призвали предоставить все меры поддержки депортируемым из Латвии россиянам

МОСКВА, 15 окт – РИА Новости. Депортируемым из Латвии гражданам РФ предоставят все меры поддержки, факты нарушения их прав и свобод не останутся без внимания, сказано в проекте заявления Госдумы, которое размещено в думской электронной базе.
В Госдуму в среду был внесен проект заявления Госдумы о недопустимости дискриминационной политики Латвии в отношении российских граждан.
"Факты вопиющего нарушения фундаментальных прав и свобод русскоязычного населения Латвии не будут оставлены без внимания, а депортируемым гражданам Российской Федерации будут предоставлены все необходимые меры поддержки на исторической Родине", - сказано в документе.
Латвия ввела плату за пересечение границы с Россией и Белоруссией
