Народное голосование стартовало на нижегородском проекте "Вам решать!"
Нижегородская область
 
12:11 15.10.2025
Народное голосование стартовало на нижегородском проекте "Вам решать!"
Народное голосование стартовало на нижегородском проекте "Вам решать!" - РИА Новости, 15.10.2025
Народное голосование стартовало на нижегородском проекте "Вам решать!"
Этап народного голосования в рамках губернаторского проекта инициативного бюджетирования "Вам решать!" начался в Нижегородской области, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 15.10.2025
нижегородская область
нижегородская область
глеб никитин
нижегородская область
Новости
нижегородская область, глеб никитин
Нижегородская область, Нижегородская область, Глеб Никитин
Народное голосование стартовало на нижегородском проекте "Вам решать!"

Стартовало народное голосование в рамках губернаторского проекта "Вам решать!"

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 окт – РИА Новости. Этап народного голосования в рамках губернаторского проекта инициативного бюджетирования "Вам решать!" начался в Нижегородской области, сообщает пресс-служба правительства региона.
"С 15 октября по 1 декабря 2025 года каждый житель Нижегородской области в возрасте от 16 лет может отдать свой голос за инициативные проекты, предложенные гражданами для благоустройства своих территорий", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в 2025 году на конкурсный отбор было заявлено более 800 инициативных проектов от жителей Нижегородской области.
"Проект "Вам решать!" за годы реализации стал неотъемлемой частью жизни региона, эффективно объединяя тысячи людей для решения общих задач. Этап голосования — не только решающий для определения победителей инициативных проектов, но и самый демократичный, позволяющий каждому жителю поддержать понравившийся проект в любом уголке области. Благодаря механизму инициативного бюджетирования даже в самом небольшом населенном пункте можно сделать жизнь людей лучше. Приглашаю всех нижегородцев ознакомиться с проектами и активно голосовать", — приводятся в сообщении слова губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.
Народное голосование является ключевым этапом конкурсного отбора. По его итогам будут определены проекты-победители, которые получат финансирование из областного бюджета на их реализацию в 2026 году. Окончательные результаты голосования будут обнародованы после завершения работы конкурсной комиссии и подведения итогов до конца года.
