Народное голосование стартовало на нижегородском проекте "Вам решать!"

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 окт – РИА Новости. Этап народного голосования в рамках губернаторского проекта инициативного бюджетирования "Вам решать!" начался в Нижегородской области, сообщает пресс-служба правительства региона.

"С 15 октября по 1 декабря 2025 года каждый житель Нижегородской области в возрасте от 16 лет может отдать свой голос за инициативные проекты, предложенные гражданами для благоустройства своих территорий", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в 2025 году на конкурсный отбор было заявлено более 800 инициативных проектов от жителей Нижегородской области.

"Проект "Вам решать!" за годы реализации стал неотъемлемой частью жизни региона, эффективно объединяя тысячи людей для решения общих задач. Этап голосования — не только решающий для определения победителей инициативных проектов, но и самый демократичный, позволяющий каждому жителю поддержать понравившийся проект в любом уголке области. Благодаря механизму инициативного бюджетирования даже в самом небольшом населенном пункте можно сделать жизнь людей лучше. Приглашаю всех нижегородцев ознакомиться с проектами и активно голосовать", — приводятся в сообщении слова губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.