https://ria.ru/20251015/futbol-2048410475.html
Губернатор Ямала подписал соглашение с РФС о развитии футбола в регионе
Губернатор Ямала подписал соглашение с РФС о развитии футбола в регионе - РИА Новости, 15.10.2025
Губернатор Ямала подписал соглашение с РФС о развитии футбола в регионе
Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов подписал бессрочное соглашение с Российским футбольным союзом (РФС), сотрудничество обеспечит федеральную поддержку для... РИА Новости, 15.10.2025
2025-10-15T15:26:00+03:00
2025-10-15T15:26:00+03:00
2025-10-15T15:26:00+03:00
ямало-ненецкий автономный округ
ямал
новый уренгой
дмитрий артюхов
российский футбольный союз (рфс)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1b/1791288811_0:150:3374:2048_1920x0_80_0_0_1b4f4ed338c744b4b516d83f0023158a.jpg
https://ria.ru/20251013/salekhard-2047983889.html
https://ria.ru/20251014/uchenyy-2048199086.html
ямал
новый уренгой
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1b/1791288811_643:0:3374:2048_1920x0_80_0_0_acc334fc913d0aad8f11900559745c89.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ямал, новый уренгой, дмитрий артюхов, российский футбольный союз (рфс)
Ямало-Ненецкий автономный округ, Ямал, Новый Уренгой, Дмитрий Артюхов, Российский футбольный союз (РФС)
Губернатор Ямала подписал соглашение с РФС о развитии футбола в регионе
Артюхов подписал бессрочное соглашение с Российским футбольным союзом
САЛЕХАРД, 15 окт – РИА Новости. Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов подписал бессрочное соглашение с Российским футбольным союзом (РФС), сотрудничество обеспечит федеральную поддержку для развития футбола, массового спорта и инфраструктуры в регионе, сообщает правительство региона.
Соглашение направлено на поддержку массового спорта, подготовку спортивного резерва и популяризацию здорового образа жизни среди ямальцев всех возрастов. Оно включает развитие школьного и студенческого спорта, усиление материально-технической базы и инфраструктуры, реализацию совместных программ, совершенствование подготовки кадров и повышение спортивных результатов, а также проведение соревнований в регионе различного уровня.
"Футбол – один из самых массовых и любимых видов спорта, в том числе и на Ямале. Создаем условия для занятий взрослых и детей. Поддерживаем профессионалов – развиваем мастерство игроков нашей команды по мини-футболу "Факел". Мощный импульс развитию этого вида спорта даст открытие "Факел Арены" в Новом Уренгое. Уверен, что подписание соглашения с Российским футбольным союзом усилит проводимую регионом работу, позволит вовлечь в этот динамичный и захватывающий вид спорта еще больше спортсменов и любителей", - приводятся в сообщении слова главы региона.
По данным пресс-службы правительства Ямала, футболом в округе регулярно занимаются более 13 тысяч человек. Здесь успешно функционируют спортивные школы и работают опытные тренеры. Федерацией футбола ЯНАО при поддержке правительства региона с 2011 года реализуется систематическая работа по развитию футбола в рамках государственной программы округа "Развитие физической культуры и спорта".