Губернатор Ямала подписал соглашение с РФС о развитии футбола в регионе

САЛЕХАРД, 15 окт – РИА Новости. Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов подписал бессрочное соглашение с Российским футбольным союзом (РФС), сотрудничество обеспечит федеральную поддержку для развития футбола, массового спорта и инфраструктуры в регионе, сообщает правительство региона.

Соглашение направлено на поддержку массового спорта, подготовку спортивного резерва и популяризацию здорового образа жизни среди ямальцев всех возрастов. Оно включает развитие школьного и студенческого спорта, усиление материально-технической базы и инфраструктуры, реализацию совместных программ, совершенствование подготовки кадров и повышение спортивных результатов, а также проведение соревнований в регионе различного уровня.

"Футбол – один из самых массовых и любимых видов спорта, в том числе и на Ямале. Создаем условия для занятий взрослых и детей. Поддерживаем профессионалов – развиваем мастерство игроков нашей команды по мини-футболу "Факел". Мощный импульс развитию этого вида спорта даст открытие "Факел Арены" в Новом Уренгое. Уверен, что подписание соглашения с Российским футбольным союзом усилит проводимую регионом работу, позволит вовлечь в этот динамичный и захватывающий вид спорта еще больше спортсменов и любителей", - приводятся в сообщении слова главы региона.