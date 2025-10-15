Рейтинг@Mail.ru
Губернатор Ямала подписал соглашение с РФС о развитии футбола в регионе
Ямало-Ненецкий автономный округ
Ямало-Ненецкий автономный округ
 
15:26 15.10.2025
Губернатор Ямала подписал соглашение с РФС о развитии футбола в регионе
Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов подписал бессрочное соглашение с Российским футбольным союзом (РФС), сотрудничество обеспечит федеральную поддержку для... РИА Новости, 15.10.2025
Губернатор Ямала подписал соглашение с РФС о развитии футбола в регионе

Мяч на футбольном поле
Мяч на футбольном поле - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Мяч на футбольном поле. Архивное фото
САЛЕХАРД, 15 окт – РИА Новости. Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов подписал бессрочное соглашение с Российским футбольным союзом (РФС), сотрудничество обеспечит федеральную поддержку для развития футбола, массового спорта и инфраструктуры в регионе, сообщает правительство региона.
Соглашение направлено на поддержку массового спорта, подготовку спортивного резерва и популяризацию здорового образа жизни среди ямальцев всех возрастов. Оно включает развитие школьного и студенческого спорта, усиление материально-технической базы и инфраструктуры, реализацию совместных программ, совершенствование подготовки кадров и повышение спортивных результатов, а также проведение соревнований в регионе различного уровня.
"Футбол – один из самых массовых и любимых видов спорта, в том числе и на Ямале. Создаем условия для занятий взрослых и детей. Поддерживаем профессионалов – развиваем мастерство игроков нашей команды по мини-футболу "Факел". Мощный импульс развитию этого вида спорта даст открытие "Факел Арены" в Новом Уренгое. Уверен, что подписание соглашения с Российским футбольным союзом усилит проводимую регионом работу, позволит вовлечь в этот динамичный и захватывающий вид спорта еще больше спортсменов и любителей", - приводятся в сообщении слова главы региона.
По данным пресс-службы правительства Ямала, футболом в округе регулярно занимаются более 13 тысяч человек. Здесь успешно функционируют спортивные школы и работают опытные тренеры. Федерацией футбола ЯНАО при поддержке правительства региона с 2011 года реализуется систематическая работа по развитию футбола в рамках государственной программы округа "Развитие физической культуры и спорта".
Ямало-Ненецкий автономный округ, Ямал, Новый Уренгой, Дмитрий Артюхов, Российский футбольный союз (РФС)
 
 
