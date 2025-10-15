"Финуслуги" разыграют 5 миллионов рублей в честь Дня маркетплейса для денег

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. В свой пятилетний юбилей "Финуслуги" предлагают отметить День маркетплейса для денег и объявляют розыгрыш с призовым фондом в 5 миллионов рублей, сообщает пресс-служба маркетплейса "Финуслуги".

"Финуслугам" 15 октября 2025 года исполняется пять лет. День маркетплейса для денег должен популяризировать современные финтех-решения и стать символом доступности финансовых услуг.

К юбилею "Финуслуг" приурочена масштабная акция с розыгрышем 5 миллионов рублей. Пять вкладчиков получат шанс выиграть по 1 миллиону рублей. Для участия в акции до 12 ноября 2025 года необходимо открыть вклад на "Финуслугах" (18+) на сумму от 10 тысяч рублей на срок от одного месяца. Вклады, расторгнутые досрочно, в акции не будут участвовать. Акция доступна как новым, так и действующим клиентам. Победители будут определены с помощью генератора случайных чисел. Денежный приз будет перечислен на счет победителя на "Финуслугах". С полными условиями акции можно ознакомиться по ссылке

"Пять лет назад "Финуслуги" начали объединять банки страны, чтобы вывести финансовую культуру общества на более высокий уровень. Все это время команда маркетплейса создавала новые финансовые возможности, выходя за рамки привычных представлений о деньгах. Наша миссия остается прежней —помогать людям увеличивать свой капитал на пути к их финансовой свободе", — отметила директор по маркетингу маркетплейса "Финуслуги" Елена Зайцевская, ее слова приводит пресс-служба.

Московская биржа презентовала маркетплейс "Финуслуги" 15 октября 2020 года. Первым продуктом, доступным для удаленного открытия, стали вклады. В дальнейшем продуктовая "полка" пополнилась кредитными, страховыми и инвестиционными продуктами. В настоящее время на "Финуслугах" доступны продукты и сервисы, позволяющие закрыть все финансовые вопросы. Клиенты "Финуслуг" могут выбрать и оформить онлайн вклады, кредиты, страховые и инвестиционные продукты, открыть брокерский счет.

Принять верные финансовые решения помогут сервисы по оценке кредитного рейтинга и рейтинга инвестора, а также "Финздоровье", где можно проанализировать все свои финансовые активы и оценить свое финансовое положение. Для инвесторов работает ИИ-ассистент FinGPT, который умеет подбирать активы под запрос, транслировать биржевые котировки онлайн и данные из надежных источников.

"Финуслуги" — это маркетплейс для денег, созданный Московской биржей. На "Финуслугах" можно открывать банковские вклады, брать кредиты наличными, приобретать паи ПИФов, народные облигации российских регионов, а также полисы ОСАГО, каско, ипотечного страхования, страхования недвижимости и другие продукты. Пополнить свой счет на "Финуслугах" можно без комиссий с помощью системы быстрых платежей (СБП) круглосуточно. Сервисом можно пользоваться вне зависимости от региона, в любой точке России и мира. Подробнее на сайте

Сроки проведения акции: 13.10.2025 – 26.11.2025 включительно. Срок присоединения к акции: 13.10.2025 – 12.11.2025.

Подробные условия акции, включая информацию об организаторе, о правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения, можно найти на сайте

Оценивайте свои финансовые возможности и риски.