МВФ оценил уровень мирового госдолга к 2029 году

ВАШИНГТОН, 15 окт - РИА Новости. Уровень мирового госдолга превысит отметку в 100% от объема глобальной экономики к 2029 году, при этом существует вероятность, при которой значение данного показателя достигнет уровня 123% мирового ВВП, заявили в Международном валютном фонде (МВФ).

"Глобальный государственный долг, как прогнозируется, превысит 100% ВВП к 2029 году. При таком сценарии государственный долг достигнет самого высокого уровня с 1948 года… При пятипроцентном риске долг достигнет 123% в 2029 году", - говорится в опубликованном докладе организации.

Как отмечается в документе, уровень глобальной долговой нагрузки растет по более высокой и крутой траектории, чем прогнозировалось до пандемии.