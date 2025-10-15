Рейтинг@Mail.ru
МВФ оценил уровень мирового госдолга к 2029 году - РИА Новости, 15.10.2025
15:48 15.10.2025
МВФ оценил уровень мирового госдолга к 2029 году
Уровень мирового госдолга превысит отметку в 100% от объема глобальной экономики к 2029 году, при этом существует вероятность, при которой значение данного показателя достигнет уровня 123% мирового ВВП
https://ria.ru/20251014/mvf-2048229799.html
Новости
МВФ оценил уровень мирового госдолга к 2029 году

ВАШИНГТОН, 15 окт - РИА Новости. Уровень мирового госдолга превысит отметку в 100% от объема глобальной экономики к 2029 году, при этом существует вероятность, при которой значение данного показателя достигнет уровня 123% мирового ВВП, заявили в Международном валютном фонде (МВФ).
"Глобальный государственный долг, как прогнозируется, превысит 100% ВВП к 2029 году. При таком сценарии государственный долг достигнет самого высокого уровня с 1948 года… При пятипроцентном риске долг достигнет 123% в 2029 году", - говорится в опубликованном докладе организации.
Как отмечается в документе, уровень глобальной долговой нагрузки растет по более высокой и крутой траектории, чем прогнозировалось до пандемии.
"В вопросе доходов страны с недостаточным налоговым потенциалом должны стремиться к постепенному повышению налоговых поступлений выше 15% ВВП… К сожалению, более 70 развивающихся стран по-прежнему имеют соотношение налогов к ВВП ниже этого уровня, преимущественно в нестабильных странах и странах с низким уровнем дохода", - добавили в МВФ.
Города мира. Вашингтон - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
В МВФ оценили влияние миграционной политики Трампа на мировую экономику
