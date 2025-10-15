Глава Росприроднадзора объявила о запуске предновогодней экоакции

МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова объявила о старте всероссийской предновогодней акции "Экоелка", она проходит в рамках VI сезона Международной детско-юношеской премии "Экология – дело каждого", сообщает пресс-служба премии.

Участником может стать любой желающий, создав новогоднюю игрушку из использованного пластика. Цель акции – показать, как вторичное использование отходов помогает уменьшить вред экологии. Творческие работы принимаются с 15 октября по 1 декабря 2025 года.

Радионова напомнила, что в прошлом году участники прислали в адрес премии Росприроднадзора "Экология – дело каждого" около 7 тысяч новогодних экологичных игрушек. Среди них были снеговики, щелкунчики, куклы народов России, паровозики, шишки и белый мишка.

Основой для украшений стали самые разнообразные пластиковые изделия: бутылки, полиэтилен, сломанные игрушки, блистеры от лекарств и даже остатки строительных материалов. Участники подарили вторую жизнь ненужным вещам, показав, что переработка материалов не только снижает вред окружающей среде, но и может дарить радость и позитивные эмоции, отмечают в пресс-службе.

"Наша традиционная акция “Экоелка” очень полюбилась россиянам. Невероятные по красоте, а главное – экологичные поделки – настоящие произведения искусства. В очередной раз мы нарядим главную экоелку страны потрясающими украшениями со всей России. Присоединяйтесь! Фантазируйте, превращайте мусор в новогоднее чудо. Пусть творчество в теплом семейном кругу принесет вам радость общения и осознание того, что ненужные вещи могут превратиться в памятные и дорогие сердцу. Эта акция учит заботиться об экологии, прививает бережное отношение к природе", – сказала глава Росприроднадзора, ее слова приводит пресс-служба.

Самые яркие украшения можно будет увидеть в Московском зоопарке – на главной экоелке страны. Для авторов игрушек вход на территорию зоопарка будет бесплатным. Оцениваться будут идея, внешний вид и сложность изделия. При желании игрушку можно подписать, указав имя, фамилию автора и его город. В письме можно рассказать о том, из каких материалов создан сувенир. Лучше использовать стандартные размеры, отметили в пресс-службе.

Творчество, тепло и забота, вложенные в создание этих игрушек, подарят по-настоящему доброе и предновогоднее настроение, подчеркнула Радионова. А вторичное использование и переработка пластика уменьшат нагрузку на окружающую среду.