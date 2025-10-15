Рейтинг@Mail.ru
Глава Росприроднадзора объявила о запуске предновогодней экоакции
12:55 15.10.2025
Глава Росприроднадзора объявила о запуске предновогодней экоакции
Руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова объявила о старте всероссийской предновогодней акции "Экоелка", она проходит в рамках VI сезона Международной... РИА Новости, 15.10.2025
2025-10-15T12:55:00+03:00
2025-10-15T12:56:00+03:00
Руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова объявила о старте всероссийской предновогодней акции "Экоелка", она проходит в рамках VI сезона Международной детско-юношеской премии "Экология – дело каждого", сообщает пресс-служба премии.
Участником может стать любой желающий, создав новогоднюю игрушку из использованного пластика. Цель акции – показать, как вторичное использование отходов помогает уменьшить вред экологии. Творческие работы принимаются с 15 октября по 1 декабря 2025 года.
Радионова напомнила, что в прошлом году участники прислали в адрес премии Росприроднадзора "Экология – дело каждого" около 7 тысяч новогодних экологичных игрушек. Среди них были снеговики, щелкунчики, куклы народов России, паровозики, шишки и белый мишка.
Основой для украшений стали самые разнообразные пластиковые изделия: бутылки, полиэтилен, сломанные игрушки, блистеры от лекарств и даже остатки строительных материалов. Участники подарили вторую жизнь ненужным вещам, показав, что переработка материалов не только снижает вред окружающей среде, но и может дарить радость и позитивные эмоции, отмечают в пресс-службе.
"Наша традиционная акция “Экоелка” очень полюбилась россиянам. Невероятные по красоте, а главное – экологичные поделки – настоящие произведения искусства. В очередной раз мы нарядим главную экоелку страны потрясающими украшениями со всей России. Присоединяйтесь! Фантазируйте, превращайте мусор в новогоднее чудо. Пусть творчество в теплом семейном кругу принесет вам радость общения и осознание того, что ненужные вещи могут превратиться в памятные и дорогие сердцу. Эта акция учит заботиться об экологии, прививает бережное отношение к природе", – сказала глава Росприроднадзора, ее слова приводит пресс-служба.
Самые яркие украшения можно будет увидеть в Московском зоопарке – на главной экоелке страны. Для авторов игрушек вход на территорию зоопарка будет бесплатным. Оцениваться будут идея, внешний вид и сложность изделия. При желании игрушку можно подписать, указав имя, фамилию автора и его город. В письме можно рассказать о том, из каких материалов создан сувенир. Лучше использовать стандартные размеры, отметили в пресс-службе.
Творчество, тепло и забота, вложенные в создание этих игрушек, подарят по-настоящему доброе и предновогоднее настроение, подчеркнула Радионова. А вторичное использование и переработка пластика уменьшат нагрузку на окружающую среду.
Международная премия "Экология – дело каждого" учреждена Росприроднадзором 31 марта 2021 года и присуждается за интересные идеи, инициативы и проекты, посвященные сохранению окружающей среды. За пять сезонов в проекте приняли участие 95 государств, поступило свыше 320 тысяч заявок. Ежегодно участвуют все регионы России. Победители и призеры премии получают не только памятные подарки, но и преференции в лучшие 150 вузов страны. Так, в 2025 году РУДН предоставил возможность авторам лучших экопроектов побороться в конкурсе за 12 целевых мест и в будущем стать специалистами Росприроднадзора.
