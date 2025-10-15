Рейтинг@Mail.ru
14:52 15.10.2025
Ефимов: для парка на месте монорельса в Москве готовят проект планировки
москва, градостроительный комплекс москвы, владимир ефимов (правительство москвы)
Москва, Градостроительный комплекс Москвы, Владимир Ефимов (Правительство Москвы)
Ефимов: для парка на месте монорельса в Москве готовят проект планировки

Ефимов: для круглогодичного парка на месте монорельса готовят проект планировки

МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. В Москве начали подготовку проекта планировки территории (ППТ) для создания первого в России круглогодичного прогулочного парка на месте устаревшей инфраструктуры монорельса, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Началась разработка проекта планировки территории под круглогодичный прогулочный парк, который появится на месте устаревшей инфраструктуры монорельса на высоте шесть метров. Согласно разрабатываемому проекту, новая зона отдыха площадью около 40 тысяч квадратных метров и протяженностью четыре километра свяжет прогулочным маршрутом несколько парковых пространств от Главного ботанического сада имени Н.В. Цицина Российской академии наук до Тимирязевского парка", -приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
В сообщении уточняется, что на территории появятся прогулочные зоны и сопутствующая инфраструктура. При этом пять из шести бывших станций монорельса преобразуют в общественные пространства. Здесь откроют рестораны, кафе и выставочные залы.
В свою очередь для обеспечения доступности парка обустроят восемь дополнительных спусков. Открытие парка планируют в 2027 году, добавляется в пресс-релизе.
МоскваГрадостроительный комплекс МосквыВладимир Ефимов (Правительство Москвы)
 
 
