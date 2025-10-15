Рейтинг@Mail.ru
Ефимов: в Даниловском районе в рамках КРТ возведут жилье и деловые объекты - РИА Новости, 15.10.2025
09:12 15.10.2025
Ефимов: в Даниловском районе в рамках КРТ возведут жилье и деловые объекты
Ефимов: в Даниловском районе в рамках КРТ возведут жилье и деловые объекты
Ефимов: в Даниловском районе в рамках КРТ возведут жилье и деловые объекты

МОСКВА, 15 окт – РИА Новости. В Даниловском районе на юге Москвы в рамках трех проектов комплексного развития территории (КРТ) построят жилье, деловые и социальные объекты общей площадью около 1,2 миллиона квадратных метров, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
Он уточнил, что речь идет о проектах КРТ на территории бывшей промзоны "ЗИЛ". В частности, там уже реализуют два проекта, охватывающие в общей сложности более 30 гектаров. Реализация еще одного проекта, начало которого намечено на ближайшее время, запланирована на территории площадью 0,83 гектара.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 12.10.2025
Ефимов: более 200 москвичей переселяются в новостройку на Заречной улице
12 октября, 14:12
"В общей сложности построят около 1,2 миллиона квадратных метров недвижимости, из которых 624 тысячи квадратных метров придется на общественно-деловые и социальные объекты. В результате в Даниловском районе Москвы появится свыше 17,8 тысячи дополнительных рабочих мест", – приводит слова Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса столицы.
Как уточняется в сообщении, две реорганизуемые площадки расположены поблизости от метро "ЗИЛ" и МЦК, третья находится недалеко от метро "Технопарк". В рамках одного из проектов городской оператор построит объекты образования, а также бизнес-центры, торговые комплексы и прочую недвижимость. На другой площадке правообладатель земли возведет офисный комплекс на 55 тысяч квадратных метров
Еще один проект КРТ предусматривает строительство жилого дома площадью почти 22 тысячи квадратных метров, добавляется в сообщении.
Всего в Москве на разных этапах реализации и подготовки находится более 300 проектов комплексного развития территорий, предусматривающие редевелопмент примерно 4,2 тысячи гектаров.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
Ефимов: почти 78 тысяч градпланов участков оформили в Москве
14 октября, 14:06
 
