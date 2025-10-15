https://ria.ru/20251015/efimov-2048243623.html
Ефимов: в Даниловском районе в рамках КРТ возведут жилье и деловые объекты
Ефимов: в Даниловском районе в рамках КРТ возведут жилье и деловые объекты - РИА Новости, 15.10.2025
Ефимов: в Даниловском районе в рамках КРТ возведут жилье и деловые объекты
В Даниловском районе на юге Москвы в рамках трех проектов комплексного развития территории (КРТ) построят жилье, деловые и социальные объекты общей площадью...
москва
градостроительный комплекс москвы
владимир ефимов (правительство москвы)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0f/1984088363_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_cc2b187b59298fbe3c26eb17529c1f6b.png
москва
Москва, Градостроительный комплекс Москвы, Владимир Ефимов (Правительство Москвы)
Ефимов: в Даниловском районе в рамках КРТ возведут жилье и деловые объекты
Ефимов: на юге Москвы в рамках КРТ построят жилые, деловые и социальные объекты
МОСКВА, 15 окт – РИА Новости. В Даниловском районе на юге Москвы в рамках трех проектов комплексного развития территории (КРТ) построят жилье, деловые и социальные объекты общей площадью около 1,2 миллиона квадратных метров, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
Он уточнил, что речь идет о проектах КРТ на территории бывшей промзоны "ЗИЛ". В частности, там уже реализуют два проекта, охватывающие в общей сложности более 30 гектаров. Реализация еще одного проекта, начало которого намечено на ближайшее время, запланирована на территории площадью 0,83 гектара.
"В общей сложности построят около 1,2 миллиона квадратных метров недвижимости, из которых 624 тысячи квадратных метров придется на общественно-деловые и социальные объекты. В результате в Даниловском районе Москвы появится свыше 17,8 тысячи дополнительных рабочих мест", – приводит слова Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса столицы.
Как уточняется в сообщении, две реорганизуемые площадки расположены поблизости от метро "ЗИЛ" и МЦК, третья находится недалеко от метро "Технопарк". В рамках одного из проектов городской оператор построит объекты образования, а также бизнес-центры, торговые комплексы и прочую недвижимость. На другой площадке правообладатель земли возведет офисный комплекс на 55 тысяч квадратных метров
Еще один проект КРТ предусматривает строительство жилого дома площадью почти 22 тысячи квадратных метров, добавляется в сообщении.
Всего в Москве на разных этапах реализации и подготовки находится более 300 проектов комплексного развития территорий, предусматривающие редевелопмент примерно 4,2 тысячи гектаров.