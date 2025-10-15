Рейтинг@Mail.ru
16:55 15.10.2025 (обновлено: 17:01 15.10.2025)
Дело экс-мэра Махачкалы направили в суд
Дело экс-мэра Махачкалы направили в суд
происшествия
махачкала
республика дагестан
россия
происшествия, махачкала, республика дагестан, россия
Происшествия, Махачкала, Республика Дагестан, Россия
Кресло судьи. Архивное фото
МАХАЧКАЛА, 15 окт - РИА Новости. Уголовное дело в отношении бывшего исполняющего обязанности мэра Махачкалы Магомеда Сулейманова о получении взятки в 74,5 миллиона рублей направлено в суд, сообщила РИА Новости старший помощник прокурора Дагестана Татьяна Голубова.
"Прокуратура Республики Дагестан утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении находящегося в международном розыске бывшего и.о. главы городского округа "город Махачкала" Магомеда Сулейманова. Он обвиняется по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки) и пункту "в" части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий)… Уголовное дело направлено в Советский районный суд Махачкалы для рассмотрения по существу", – сообщила Голубова.
По данным следствия, в 2014-2015 годах Сулейманов через посредника получил от генерального директора коммерческой организации 74,5 миллиона рублей за отказ администрации Махачкалы от иска о признании за городом права собственности на земельный участок площадью более 20 тысяч квадратных метров, а также за содействие в получении разрешительной документации на строительство трех многоквартирных домов на этом участке.
Кроме того, Сулейманов незаконно издал 78 постановлений об изменении вида разрешенного использования земельных участков и разрешении проектирования и строительства многоквартирных домов. В результате на территории Махачкалы незаконно построили 80 многоэтажек.
Сулейманов исполнял обязанности мэра Махачкалы с апреля 2014 по октябрь 2015 года.
Задержание - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
Экс-мэра Назарово арестовали по делу о взятке в 3,5 миллиона рублей
8 октября, 13:19
 
ПроисшествияМахачкалаРеспублика ДагестанРоссия
 
 
