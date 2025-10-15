Дело экс-мэра Махачкалы направили в суд

По данным следствия, в 2014-2015 годах Сулейманов через посредника получил от генерального директора коммерческой организации 74,5 миллиона рублей за отказ администрации Махачкалы от иска о признании за городом права собственности на земельный участок площадью более 20 тысяч квадратных метров, а также за содействие в получении разрешительной документации на строительство трех многоквартирных домов на этом участке.