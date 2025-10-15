Рейтинг@Mail.ru
Украинская делегация в США встретилась с производителями "Томагавков" - РИА Новости, 15.10.2025
14:46 15.10.2025
Украинская делегация в США встретилась с производителями "Томагавков"
Украинская делегация в США встретилась с производителями "Томагавков"
МОСКВА, 15 окт – РИА Новости. Украинская делегация в США встретилась с представителями американских военно-промышленных компаний, которые, в частности, производят ракеты Tomahawk и истребители F-16, сообщил в среду глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак.
"Вместе с премьер-министром Юлией Свириденко, секретарем СНБО Рустемом Умеровым, первым заместителем министра иностранных дел Сергеем Кислицей и нашим послом в США Ольгой Стефанишиной встретились с представителями Lockheed Martin и Raytheon", - написал Ермак в своем Telegram-канале.
Запуск крылатой ракеты Tomahawk - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
СМИ рассказали, какие сложности возникли бы при поставках "Томагавков"
Вчера, 10:45
Lockheed Martin - американская военно-промышленная корпорация, которая, в частности занимается производством истребителей F-16. Американская компания Raytheon производит ракеты Tomahawk, является разработчиком системы Patriot.
Ранее президент США Дональд Трамп подтвердил, что планирует 17 октября встретиться с Зеленским в Белом доме. В свою очередь Зеленский заявлял, что надеется на встречу с американским лидером, чтобы снова выпрашивать у него дальнобойное оружие.
Ермак 11 октября сообщал, что у Зеленского состоялся разговор с Трампом. По данным агентства РБК-Украина, Зеленский и Трамп, помимо прочего, обсудили вариант поставок систем Patriot. Позже портал Axios со ссылкой на два источника сообщил, что Трамп и Зеленский обсуждали по телефону возможность получения Киевом ракет Tomahawk.
Трамп ранее объявил, что почти принял решение по вопросу возможных поставок крылатых ракет Tomahawk Украине, однако хотел бы понять, как киевский режим намерен их использовать. Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что применение Киевом ракет Tomahawk нанесет ущерб отношениям России и США. Он отмечал, что применять эти ракеты на Украине без прямого участия американских военнослужащих будет невозможно.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
"Томагавки" для Киева: Трамп не понял в Анкоридже главного
10 октября, 08:00
 
