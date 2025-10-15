Украинская делегация в США встретилась с производителями "Томагавков"

МОСКВА, 15 окт – РИА Новости. Украинская делегация в США встретилась с представителями американских военно-промышленных компаний, которые, в частности, производят ракеты Tomahawk и истребители F-16, сообщил в среду глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак.