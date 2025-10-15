https://ria.ru/20251015/chili-2048402708.html
В Чили произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,6 произошло на территории Чили, сообщил национальный сейсмологический центр. РИА Новости, 15.10.2025
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,6 произошло на территории Чили, сообщил национальный сейсмологический центр.
По информации сейсмологов, землетрясение произошло в 11.43 по времени UTC (14.43 мск) в 10 километрах к юго-востоку от национального парка Фрай-Хорхе. Очаг залегал на глубине 22 километра.
Информации о возможных разрушениях и пострадавших не поступало.