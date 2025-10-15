В Челябинской области объявили режим беспилотной опасности

Рейтинг@Mail.ru
10:10 15.10.2025
челябинск, челябинская область, безопасность
Челябинск, Челябинская область, Безопасность
Челябинск. Архивное фото
ЧЕЛЯБИНСК, 15 окт – РИА Новости. Жители Челябинска в среду впервые получили сообщения об объявлении режима беспилотной опасности.
"Внимание! 11.00 (09.00 мск) 15 октября на территории области объявлен режим Беспилотная опасность. Телефон экстренной службы 112", - говорится в смс-сообщении, которое жители Челябинска получили от госсистемы предупреждения и ликвидации ЧС.
В Свердловской области ввели режим реагирования на возможную атаку БПЛА
ЧелябинскЧелябинская областьБезопасность
 
 
