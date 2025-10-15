https://ria.ru/20251015/britanija-2048391281.html
Британия внесла в санкционный список российскую НСПК
Британия внесла в санкционный список российскую НСПК
Великобритания внесла в санкционный список российскую Национальную систему платежных карт (НСПК), говорится в документе, опубликованном на сайте минфина. РИА Новости, 15.10.2025
