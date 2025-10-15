Рейтинг@Mail.ru
Британия отправит в Молдавию военных экспертов - РИА Новости, 15.10.2025
09:44 15.10.2025 (обновлено: 12:38 15.10.2025)
Британия отправит в Молдавию военных экспертов
Британия отправит в Молдавию военных экспертов - РИА Новости, 15.10.2025
Британия отправит в Молдавию военных экспертов
Великобритания отправит военных экспертов в Молдавию, они будут обучать молдавские вооруженные силы тактике борьбы с дронами, следует из заявления британского... РИА Новости, 15.10.2025
в мире
молдавия
великобритания
сша
майя санду
нато
молдавия
великобритания
сша
в мире, молдавия, великобритания, сша, майя санду, нато
В мире, Молдавия, Великобритания, США, Майя Санду, НАТО
Британия отправит в Молдавию военных экспертов

Британия отправит в Молдавию военных экспертов для борьбы с дронами

© Фото : UK MOD © Crown copyright / Corporal C EdenБританские военнослужащие
Британские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
© Фото : UK MOD © Crown copyright / Corporal C Eden
Британские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Великобритания отправит военных экспертов в Молдавию, они будут обучать молдавские вооруженные силы тактике борьбы с дронами, следует из заявления британского МО.
"Также будет подтверждено предстоящее направление британских военных экспертов по борьбе с беспилотниками в Молдавию, где они будут помогать обучать вооруженные силы Молдавии тактике борьбы с дронами", - говорится в публикации.
В настоящее время страны Запада и нынешняя власть во главе с президентом Молдавии Майей Санду проводят последовательную политику милитаризации страны и стимулированию антироссийских настроений. Стратегия обороны Молдавии, принятая парламентом в конце прошлого года до 2034 года, называет угрозой российский контингент в Приднестровье, документ также предполагает тесное сотрудничество с НАТО и увеличение доли военных расходов Молдавии до 1% ВВП к 2030 году. При этом депутаты оппозиционного блока "Победа" бойкотировали заседание парламента, а представители оппозиционного блока коммунистов и социалистов заявили, что данная стратегия противоречит нейтральному статусу страны.
Согласно конституции, Молдавия является нейтральной страной, однако с 1994 года сотрудничает с блоком НАТО в рамках индивидуального плана, а после прихода к власти президента Санду в стране стали часто проходить военные учения с участием военных из США, Великобритании, Германии и Румынии.
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
В Приднестровье заявили о давлении со стороны Евросоюза и Молдавии
14 октября, 12:12
 
В миреМолдавияВеликобританияСШАМайя СандуНАТО
 
 
