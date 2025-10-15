Тюльпаны высадят на столичных клумбах в октябре

МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства высадят тюльпаны на столичных клумбах в октябре, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

В комплексе городского хозяйства отметили, что в октябре запланирована высадка нескольких сортов тюльпанов, включая "Стронг Голд" с желтыми бутонами в форме вытянутого бокала, багряно-красные "Апельдорн", белые "Роял Вирджин" и "Шуга Лав" нежно-розового оттенка. Традиционно самые большие цветники с тюльпанами появятся на Поклонной горе, на Кутузовском и Ленинском проспектах и Бульварном кольце.

"Специалисты Комплекса городского хозяйства в октябре проведут работы по высадке тюльпанов, чтобы луковицы успели укорениться до наступления устойчивых отрицательных температур. После высадки цветники задекорируем разноцветной древесной щепой, которая поможет защитить луковицы от сильных морозов. Традиционно тюльпаны распустятся к майским праздникам. Они украсят улицы, набережные, площади, скверы, парки и городские общественные пространства", - приводятся слова Бирюкова в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.