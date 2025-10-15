Рейтинг@Mail.ru
Тюльпаны высадят на столичных клумбах в октябре
Москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
14:46 15.10.2025 (обновлено: 14:46 22.10.2025)
Тюльпаны высадят на столичных клумбах в октябре
Тюльпаны высадят на столичных клумбах в октябре - РИА Новости, 22.10.2025
Тюльпаны высадят на столичных клумбах в октябре
Специалисты комплекса городского хозяйства высадят тюльпаны на столичных клумбах в октябре, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр... РИА Новости, 22.10.2025
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
петр бирюков
москва, петр бирюков
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков
Тюльпаны высадят на столичных клумбах в октябре

Бирюков: специалисты КГХ высадят тюльпаны на столичных клумбах в октябре

Цветущие тюльпаны
Цветущие тюльпаны
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Цветущие тюльпаны. Архивное фото
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства высадят тюльпаны на столичных клумбах в октябре, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
В комплексе городского хозяйства отметили, что в октябре запланирована высадка нескольких сортов тюльпанов, включая "Стронг Голд" с желтыми бутонами в форме вытянутого бокала, багряно-красные "Апельдорн", белые "Роял Вирджин" и "Шуга Лав" нежно-розового оттенка. Традиционно самые большие цветники с тюльпанами появятся на Поклонной горе, на Кутузовском и Ленинском проспектах и Бульварном кольце.
"Специалисты Комплекса городского хозяйства в октябре проведут работы по высадке тюльпанов, чтобы луковицы успели укорениться до наступления устойчивых отрицательных температур. После высадки цветники задекорируем разноцветной древесной щепой, которая поможет защитить луковицы от сильных морозов. Традиционно тюльпаны распустятся к майским праздникам. Они украсят улицы, набережные, площади, скверы, парки и городские общественные пространства", - приводятся слова Бирюкова в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
Ежегодно специалисты комплекса подготавливают миллионы растений для столичных клумб. В прошлом году город украсили 56 миллионов цветов 150 различных сортов.
Луковицы тюльпанов - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
Высадка луковиц тюльпанов началась в Москве
20 октября, 13:44
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков
 
 
