Коммунальными благами в Москве пользуются порядка 17 млн человек

"Если говорить о Москве, стоит вдуматься, Москва - это город, который сегодня подает воду, подает тепло, электроэнергию, и этими благами одновременно пользуются на территории Москвы примерно 17 миллионов человек, а если взять регион в целом, то это более 25 миллионов", - сказал Бирюков на сессии "Таланты и лидеры: как подготовить кадры для энергетики будущего".