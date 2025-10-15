Рейтинг@Mail.ru
Коммунальными благами в Москве пользуются порядка 17 млн человек
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
15:05 15.10.2025
Коммунальными благами в Москве пользуются порядка 17 млн человек
москва, петр бирюков
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков
Девушка записывает показания счетчиков учета холодной и горячей воды. Архивное фото
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Коммунальными благами в Москве пользуются порядка 17 миллионов человек, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков на Российской энергетической неделе.
"Если говорить о Москве, стоит вдуматься, Москва - это город, который сегодня подает воду, подает тепло, электроэнергию, и этими благами одновременно пользуются на территории Москвы примерно 17 миллионов человек, а если взять регион в целом, то это более 25 миллионов", - сказал Бирюков на сессии "Таланты и лидеры: как подготовить кадры для энергетики будущего".
Международный форум "Российская Энергетическая неделя" является одной из ключевых международных площадок для обсуждения актуальных тенденций развития современного топливно-энергетического комплекса. Мероприятие традиционно проходит на самом высоком уровне с участием руководителей крупнейших компаний энергетической отрасли. Форум объединяет представителей законодательной и исполнительной власти, лидеров крупных энергетических компаний, представителей иностранных государств и бизнеса, ученых и экспертов, молодых энергетиков, журналистов федеральных и региональных СМИ более чем из 80 стран.
РИА Новости выступает информационным партнером Российской энергетической недели-2025.
Квитанции об оплате услуг ЖКХ - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
Стаж работы династий в коммунальном хозяйстве Москвы насчитывает до 200 лет
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваПетр Бирюков
 
 
