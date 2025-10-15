https://ria.ru/20251015/biryukov-2048404351.html
Стаж работы династий в коммунальном хозяйстве Москвы насчитывает до 200 лет
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Стаж работы династий в коммунальном хозяйстве столицы насчитывает по 160-200 лет, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков на Российской энергетической неделе.
"У нас есть династии в коммунальном хозяйстве - 200 лет, 160 лет, и когда мы проводим праздники, приглашаем династии, они поднимаются на сцену по 15 человек, по 17 человек, и руководитель региона, мэр - в данном случае, вручает награды, грамоты, это же видят все. Это как раз побуждает к тому, чтобы дети видели, чем занимает родитель, деды занимались, и тем самым идет привлечение трудовых ресурсов", - сказал Бирюков на сессии "Таланты и лидеры: как подготовить кадры для энергетики будущего".
Международный форум "Российская Энергетическая неделя" является одной из ключевых международных площадок для обсуждения актуальных тенденций развития современного топливно-энергетического комплекса. Мероприятие традиционно проходит на самом высоком уровне с участием руководителей крупнейших компаний энергетической отрасли. Форум объединяет представителей законодательной и исполнительной власти, лидеров крупных энергетических компаний, представителей иностранных государств и бизнеса, ученых и экспертов, молодых энергетиков, журналистов федеральных и региональных СМИ более чем из 80 стран.
