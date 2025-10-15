Стаж работы династий в коммунальном хозяйстве Москвы насчитывает до 200 лет

"У нас есть династии в коммунальном хозяйстве - 200 лет, 160 лет, и когда мы проводим праздники, приглашаем династии, они поднимаются на сцену по 15 человек, по 17 человек, и руководитель региона, мэр - в данном случае, вручает награды, грамоты, это же видят все. Это как раз побуждает к тому, чтобы дети видели, чем занимает родитель, деды занимались, и тем самым идет привлечение трудовых ресурсов", - сказал Бирюков на сессии "Таланты и лидеры: как подготовить кадры для энергетики будущего".