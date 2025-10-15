Рейтинг@Mail.ru
Около 700 фасадов жилых домов обновили в Москве с начала года
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
12:38 15.10.2025
Около 700 фасадов жилых домов обновили в Москве с начала года
Около 700 фасадов жилых домов обновили в Москве с начала года
2025
Около 700 фасадов жилых домов обновили в Москве с начала года

Ремонт фасада жилого многоквартирного дома
Ремонт фасада жилого многоквартирного дома. Архивное фото
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства обновили около 700 фасадов многоквартирных домов, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В рамках реализации региональной программы капитального ремонта с начала года обновили около 700 фасадов многоквартирных домов. Для каждого типа фасада разработана специальная технология, позволяющая в полном объеме восстановить технические характеристики и внешний облик здания", - отметил Бирюков.
Заммэра пояснил, что при восстановлении окрашенных фасадов панельных домов на первом этапе исправляется геометрия панелей, на втором - заполняются герметиком межпанельные швы, после чего фасад грунтуется и окрашивается в два слоя.
Все краски для работы по фасадам, применяемые в рамках капремонта жилого фонда, обладают высокими паропроницаемыми свойствами, обеспечивающими устойчивость к воздействию влаги и долгое сохранение насыщенного цвета.
"Ремонт фасадов домов, облицованных мелкоразмерной керамической плиткой, проводится с использованием полимерцементной смеси на армирующих сетках. Отремонтированный по такой технологии фасад прослужит не менее 30 лет, что подтверждают многочисленные испытания и исследования", - рассказал Бирюков.
Кирпичные фасады в рамках капремонта подвергаются обязательной гидрофобизации, это - современный метод обработки, который защищает от разрушительных процессов, связанных с попаданием воды.
Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что столичная программа капитального ремонта - один из самых значимых проектов модернизации жилья не только в России, но и в мире. В нее вошли около 30 тысяч домов общей площадью более 300 миллионов квадратных метров.
За время реализации программы с 2015 года выполнены работы по ремонту в почти 16 тысяч многоквартирных домов.
