Белоусов назвал отношения России и Белоруссии примером добрососедства
Российско-белорусское взаимодействие служит примером добрососедских отношений в условиях гибридной войны, развязанной Западом, заявил глава Минобороны РФ Андрей РИА Новости, 15.10.2025
