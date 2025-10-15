Эксперт рассказал о впечатлениях аш-Шараа от визита в Москву

Президент Сирии Ахмед аш-Шараа во время встречи в Москве с президентом РФ Владимиром Путиным

МОСКВА, 15 окт – РИА Новости. Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа во время встречи с сирийской диаспорой в Москве выглядел довольным результатами своего первого визита в Россию, рассказал РИА Новости участвовавший во встрече сириец, историк и эксперт в российско-сирийских отношениях Махмуд аль-Хамза.

Владимиром Путиным. Встреча с диаспорой прошла в одной из московских гостиниц сразу после переговоров аш-Шараа с президентом России

"У меня сложилось впечатление, что президент был удовлетворен результатами переговоров и оптимистично настроен. Он заявил, что стремится к хорошим отношениям с Россией и детально обсуждал эти отношения во время встречи", - сказал представитель сирийской диаспоры.

Он отметил, что переговоры аш-Шараа в Кремле длились долго, он был уставшим и после встречи с диаспорой должен был отправиться в аэропорт.

По словам собеседника агентства, сирийцы на встрече с аш-Шараа поднимали вопросы налаживания прямого авиасообщения между Москвой Дамаском , проблемы студентов и работу сирийского посольства в России.