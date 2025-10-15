https://ria.ru/20251015/ash-sharaa-2048506289.html
Эксперт рассказал о впечатлениях аш-Шараа от визита в Москву
Эксперт рассказал о впечатлениях аш-Шараа от визита в Москву - РИА Новости, 15.10.2025
Эксперт рассказал о впечатлениях аш-Шараа от визита в Москву
Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа во время встречи с сирийской диаспорой в Москве выглядел довольным результатами своего первого визита в... РИА Новости, 15.10.2025
МОСКВА, 15 окт – РИА Новости. Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа во время встречи с сирийской диаспорой в Москве выглядел довольным результатами своего первого визита в Россию, рассказал РИА Новости участвовавший во встрече сириец, историк и эксперт в российско-сирийских отношениях Махмуд аль-Хамза.
Встреча с диаспорой прошла в одной из московских гостиниц сразу после переговоров аш-Шараа с президентом России Владимиром Путиным
.
"У меня сложилось впечатление, что президент был удовлетворен результатами переговоров и оптимистично настроен. Он заявил, что стремится к хорошим отношениям с Россией и детально обсуждал эти отношения во время встречи", - сказал представитель сирийской диаспоры.
Он отметил, что переговоры аш-Шараа
в Кремле длились долго, он был уставшим и после встречи с диаспорой должен был отправиться в аэропорт.
По словам собеседника агентства, сирийцы на встрече с аш-Шараа поднимали вопросы налаживания прямого авиасообщения между Москвой
и Дамаском
, проблемы студентов и работу сирийского посольства в России.
Всего на встрече присутствовали порядка 50 представителей сирийской диаспоры в РФ. При этом по словам собеседника агентства, всего в России на постоянной основе проживает более 10 тысяч сирийцев.