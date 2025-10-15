Рейтинг@Mail.ru
Эксперт рассказал о впечатлениях аш-Шараа от визита в Москву - РИА Новости, 15.10.2025
23:56 15.10.2025
Эксперт рассказал о впечатлениях аш-Шараа от визита в Москву
Эксперт рассказал о впечатлениях аш-Шараа от визита в Москву - РИА Новости, 15.10.2025
Эксперт рассказал о впечатлениях аш-Шараа от визита в Москву
Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа во время встречи с сирийской диаспорой в Москве выглядел довольным результатами своего первого визита в... РИА Новости, 15.10.2025
Эксперт рассказал о впечатлениях аш-Шараа от визита в Москву

Историк аль-Хамза: аш-Шараа остался доволен результатами первого визита в Россию

МОСКВА, 15 окт – РИА Новости. Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа во время встречи с сирийской диаспорой в Москве выглядел довольным результатами своего первого визита в Россию, рассказал РИА Новости участвовавший во встрече сириец, историк и эксперт в российско-сирийских отношениях Махмуд аль-Хамза.
Встреча с диаспорой прошла в одной из московских гостиниц сразу после переговоров аш-Шараа с президентом России Владимиром Путиным.
Лавров рассказал о работе по налаживанию отношений с сирийскими властями
"У меня сложилось впечатление, что президент был удовлетворен результатами переговоров и оптимистично настроен. Он заявил, что стремится к хорошим отношениям с Россией и детально обсуждал эти отношения во время встречи", - сказал представитель сирийской диаспоры.
Он отметил, что переговоры аш-Шараа в Кремле длились долго, он был уставшим и после встречи с диаспорой должен был отправиться в аэропорт.
По словам собеседника агентства, сирийцы на встрече с аш-Шараа поднимали вопросы налаживания прямого авиасообщения между Москвой и Дамаском, проблемы студентов и работу сирийского посольства в России.
Всего на встрече присутствовали порядка 50 представителей сирийской диаспоры в РФ. При этом по словам собеседника агентства, всего в России на постоянной основе проживает более 10 тысяч сирийцев.
"Ради народа". О чем договорились Путин и аш-Шараа
