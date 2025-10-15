Армянская церковь обвинила власти Армении в оскорблении чувств верующих

ЕРЕВАН, 15 окт - РИА Новости. Армянская апостольская церковь (ААЦ) обвинила власти Армении в оскорблении чувств верующих и попрании права на свободу вероисповедания из-за задержания священнослужителей Арагацотнской епархии.
Ранее в ААЦ сообщили, что 13 священнослужителей, в том числе глава Арагацотнской епархии Мкртич Прошян, были задержаны армянскими силовиками. Как сообщила РИА Новости пресс-секретарь Следственного комитета страны Кима Авдалян, дело против священнослужителей в Армении касается принуждения к участию в митингах. Как сообщили в СК Армении, в отношении трех задержанных инициировано уголовное преследование.
"Применяя подобного рода репрессии, характерные тоталитарным системам, власти Армении грубо попирают право на свободу вероисповедания, оскорбляют религиозные чувства верующих, продолжают сеять ненависть, углубляя раскол в обществе"- говорится в заявлении духовного центра ААЦ - Первопрестольного Святого Эчмиадзина.
Там же содержится призыв к духовенству и верующим не поддаваться на провокации, твердо стоять на позициях защиты церкви. "Кознями, угрозами и репрессиями невозможно сломить духовных служителей и верующий народ",- говорится в заявлении.
Отношения между властями Армении и Армянской апостольской церковью резко обострились после того, как премьер-министр Армении Никол Пашинян в конце мая разместил оскорбительные посты в адрес Армянской апостольской церкви в соцсети Facebook*, в том числе используя ненормативную лексику. Позднее он предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить за государством решающую роль в этом процессе.
Вступившегося за церковь предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна арестовали, что вызвало возмущение многочисленных представителей диаспоры по всему миру, заявивших РИА Новости, что политическое преследование церкви и ее сторонников недопустимо. Также под арест попал архиепископ Баграт Галстанян, возглавляющий движение "Священная борьба". Он был лидером манифестантов, которые требовали в 2024 году отставки премьера. В конце июня в Ереване арестовали главу Ширакской епархии ААЦ архиепископа Микаэла Аджапахяна. Против него возбудили дело и обвинили в призывах к захвату власти. Сам иерарх назвал эти обвинения сфабрикованными. Перед арестом Аджапахяна сотрудники службы национальной безопасности Армении прибыли в резиденцию католикоса всех армян в Эчмиадзине, чтобы задержать архиепископа, но встретили отпор со стороны верующих и священников.
