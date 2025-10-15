https://ria.ru/20251015/afganistan-2048312001.html
В Афганистане при обстреле со стороны Пакистана погибли 12 человек
В Афганистане при обстреле со стороны Пакистана погибли 12 человек
В Афганистане при обстреле со стороны Пакистана погибли 12 человек
15.10.2025
2025-10-15T09:09:00+03:00
2025-10-15T09:09:00+03:00
2025-10-15T09:18:00+03:00
В Афганистане при обстреле со стороны Пакистана погибли 12 человек
В Афганистане при пакистанском обстреле погибли 12 человек, более 100 ранены
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Как минимум 12 человек погибли, 100 мирных жителей ранены после обстрела пакистанской артиллерией в среду пограничного афганского уезда Спинбулдак провинции Кандагар, сообщил пресс-секретарь верховного лидера Афганистана Забиулла Моджахед.
Ранее в среду информационный портал Tolo news сообщил, что между военными Афганистана
и Пакистана
возобновились тяжелые бои вдоль линии Дюранда - непризнанной Афганистаном границы с Пакистаном.
"К сожалению, сегодня утром пакистанские силы вновь начали обстрелы из легкого и тяжелого вооружения уезда Спинбулдак провинции Кандагар
. В результате более 12 мирных жителей погибли и более 100 получили ранения", - говорится в его сообщении в соцсети Х
.
По словам Моджахеда, афганские силы были вынуждены перейти к ответным действиям.
"В результате боев было убито большое число пакистанских военнослужащих-агрессоров, их посты и центры, а также оружие и танки были захвачены, а большая часть их военных объектов уничтожена... В настоящее время боевые действия находятся под нашим контролем: моджахеды с высоким боевым духом будут защищать свою землю и свой народ", - добавил пресс-секретарь.