Рейтинг@Mail.ru
В аэропорту Уфы сняли временные ограничения - РИА Новости, 15.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:21 15.10.2025
https://ria.ru/20251015/aeroport-2048327089.html
В аэропорту Уфы сняли временные ограничения
В аэропорту Уфы сняли временные ограничения - РИА Новости, 15.10.2025
В аэропорту Уфы сняли временные ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Уфы, сообщила Росавиация. РИА Новости, 15.10.2025
2025-10-15T10:21:00+03:00
2025-10-15T10:21:00+03:00
уфа
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/122866/89/1228668961_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_70b1f0fa78cba5ced761fa3bc0ad8922.jpg
https://ria.ru/20251015/aeroport-2048323895.html
уфа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/122866/89/1228668961_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9eba41257e9fb88054610eb20fe41a9e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
уфа, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), безопасность
Уфа, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Безопасность
В аэропорту Уфы сняли временные ограничения

В аэропорту Уфы сняли ограничения на прием и выпуск самолетов

© РИА Новости / Вадим Брайдов | Перейти в медиабанкАэропорт Уфы
Аэропорт Уфы - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
© РИА Новости / Вадим Брайдов
Перейти в медиабанк
Аэропорт Уфы. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Уфы, сообщила Росавиация.
"Аэропорт Уфа. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
Самолет в небе - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
В аэропорту Нижнекамска сняли временные ограничения
Вчера, 10:03
 
УфаФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Безопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала