https://ria.ru/20251015/aeroport-2048327089.html
В аэропорту Уфы сняли временные ограничения
В аэропорту Уфы сняли временные ограничения - РИА Новости, 15.10.2025
В аэропорту Уфы сняли временные ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Уфы, сообщила Росавиация. РИА Новости, 15.10.2025
2025-10-15T10:21:00+03:00
2025-10-15T10:21:00+03:00
2025-10-15T10:21:00+03:00
уфа
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/122866/89/1228668961_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_70b1f0fa78cba5ced761fa3bc0ad8922.jpg
https://ria.ru/20251015/aeroport-2048323895.html
уфа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/122866/89/1228668961_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9eba41257e9fb88054610eb20fe41a9e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
уфа, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), безопасность
Уфа, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Безопасность
В аэропорту Уфы сняли временные ограничения
В аэропорту Уфы сняли ограничения на прием и выпуск самолетов