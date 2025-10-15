Группа "Аэрофлот" в зимнем расписании предложит более 280 маршрутов

Самолет Airbus A320 авиакомпании "Аэрофлот" в Международном аэропорту Новосибирск (Толмачево) имени А. И. Покрышкина. Архивное фото

МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Группа "Аэрофлот" с 26 октября по 28 марта 2026 года будет работать по зимнему расписанию, оно будет насчитывать 283 маршрута, из них более 150 — минуя Москву, сообщает пресс-служба авиаперевозчика.

В сезоне "Зима-2025/2026" "Аэрофлот" будет летать по 156 маршрутам, авиакомпания "Россия" – по 105, лоукостер "Победа" — по 85.

Внутренняя сеть группы составляет 147 маршрутов, которые охватывают 65 городов России. Международная сеть в предстоящем сезоне охватит 47 городов в 19 странах.

Также перевозчик предложит ряд новых и возобновленных рейсов для зимнего сезона. Среди них – полеты в Краснодар (будут выполняться из Москвы, Санкт-Петербурга, Красноярска, Казани, Уфы) и Нячанг (из Иркутска, Владивостока, Новосибирска, Екатеринбурга).

Программа полетов на Дальний Восток охватит 12 городов. Группа "Аэрофлот" будет выполнять прямые рейсы из Москвы во Владивосток, Хабаровск, Петропавловск-Камчатский, Южно-Сахалинск, Якутск, Анадырь, Магадан, Благовещенск и Улан-Удэ. Из Красноярска запланированы прямые рейсы в Петропавловск-Камчатский, Южно-Сахалинск, Магадан, Благовещенск, Мирный, Нерюнгри, Читу, Хабаровск, Владивосток.

В предстоящем сезоне группа "Аэрофлот" продолжит выполнять прямые рейсы к горнолыжным курортам России: Сочи, Минеральные Воды, Кировск, Горно-Алтайск, Новокузнецк, Нальчик, Южно-Сахалинск и др. Также жители 11 городов России смогут воспользоваться прямыми рейсами в Сочи, минуя Москву.

Программа полетов к зарубежным местам отдыха из Москвы включает прямые рейсы в Анталью, Бангкок, Пхукет, Гоа, Дели, Гавану, Варадеро, Гонконг, Гуанчжоу, Денпасар, Абу-Даби, Дубай, Коломбо, Мале, Маэ, Пекин, Шанхай, Санья, Хошимин, Нячанг, Хургаду, Шарм-эль-Шейх и другие города.

В зимнем расписании группа также продолжит программу высокочастотных рейсов между Москвой и Санкт-Петербургом — "Шаттл".

Авиакомпании в предстоящем сезоне планируют выполнить из Северной столицы полеты по 50 направлениям, из них 37 маршрутов — по России. Из Красноярска группа будет выполнять рейсы по 30 направлениям, из них 21 – по России. Программа полетов из Екатеринбурга в новом расписании включает 18 направлений, из Сочи – 16 направлений, из Краснодара – 12 направлений.