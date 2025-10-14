https://ria.ru/20251014/zasedanie-2048131941.html
В Воронеже перенесли заседание по новому делу американца Гилмана
В Воронеже перенесли заседание по новому делу американца Гилмана
Заседание по новому делу американца Роберта Гилмана не состоялось из-за недоставки подсудимого, сообщили РИА Новости в Центральном районном суде Воронежа. РИА Новости, 14.10.2025
воронеж
россия
Заседание по новому делу Гилмана перенесли из-за недоставки подсудимого