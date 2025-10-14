Рейтинг@Mail.ru
В Воронеже перенесли заседание по новому делу американца Гилмана
11:25 14.10.2025
В Воронеже перенесли заседание по новому делу американца Гилмана
В Воронеже перенесли заседание по новому делу американца Гилмана - РИА Новости, 14.10.2025
В Воронеже перенесли заседание по новому делу американца Гилмана
Заседание по новому делу американца Роберта Гилмана не состоялось из-за недоставки подсудимого, сообщили РИА Новости в Центральном районном суде Воронежа. РИА Новости, 14.10.2025
происшествия, воронеж, россия, воронежский областной суд, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
Происшествия, Воронеж, Россия, Воронежский областной суд, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)
В Воронеже перенесли заседание по новому делу американца Гилмана

Заседание по новому делу Гилмана перенесли из-за недоставки подсудимого

Гражданин США Роберт Гилман, в отношении которого возбуждено уголовное дело о применении насилия к сотруднику полиции, на заседании в Центральном районном суде Воронежа
Гражданин США Роберт Гилман, в отношении которого возбуждено уголовное дело о применении насилия к сотруднику полиции, на заседании в Центральном районном суде Воронежа - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
© РИА Новости / Андрей Архипов
Перейти в медиабанк
Гражданин США Роберт Гилман, в отношении которого возбуждено уголовное дело о применении насилия к сотруднику полиции, на заседании в Центральном районном суде Воронежа. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 14 окт - РИА Новости. Заседание по новому делу американца Роберта Гилмана не состоялось из-за недоставки подсудимого, сообщили РИА Новости в Центральном районном суде Воронежа.
"Сегодня заседание не состоится, подсудимого не доставят", — сказали в суде.
Следующее заседание состоится 11 ноября, сообщается на сайте суда.
Центральный районный суд Воронежа в октябре 2024 года приговорил Гилмана, который неоднократно применял силу против российских правоохранителей, к семи годам и одному месяцу лишения свободы. Адвокат осужденного подала апелляцию, считая наказание слишком суровым. Рассматривая ее, Воронежский областной суд в апреле ужесточил наказание до 8 лет и месяца в колонии строгого режима.
Новое дело касается двух эпизодов применения насилия Гилманом в отношении сотрудника ФСИН. Американец обвиняется по ч. 2 ст. 321 УК РФ (применение неопасного для жизни или здоровья насилия, совершенное в отношении сотрудника места лишения свободы или места содержания под стражей).
В Москве арестовали гражданина США за нападение на полицейского
В Москве арестовали гражданина США за нападение на полицейского
15 августа 2024, 18:41
 
